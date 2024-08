Ximbinha lança EP 'Vou Te Amar pra Sempre' com cinco faixas

O guitarrista Ximbinha, que assume o projeto Ximbinha & Banda, lança nesta sexta-feira (23) um EP com cinco faixas que integram o Projeto “O Ás e as Damas”. As músicas estão disponíveis nas principais plataformas digitais e, também, no canal do YouTube de Ximbinha & Banda.

Para essa nova etapa, o paraense escolheu cinco faixas, sendo três inéditas, que são “Vou te Amar Pra Sempre”, “Pra Sempre Nós Seremos Ex” e “Te Vira Aí”, e duas regravações, “Toalete” e “1+1”.

O EP tem como título a faixa “Vou Te Amar pra Sempre” que é um breguinha bem gostoso, para dançar agarradinho, com um solo de guitarra viciante.

A canção “Pra Sempre Nós Seremos Ex” conta com um arranjo solo característico de Ximbinha. A letra conta a história de um casal em que um dos dois muda repentinamente, sendo assim, a relação vem a esfriar, e porventura acaba, onde o casal passa a ser ex.

O EP também conta com a faixa tão esperada pelos fãs: “Toalete”, onde Ximbinha gravou a canção pela primeira vez em 2016, e agora traz uma regravação, em novo arranjo, com todo o romantismo.

Já ”Te Vira Aí” retrata a história de uma mulher que, após terminar uma relação, manda o cara se “se virar” sem ela, sendo uma letra bem atual e correlaciona o mundo virtual dos dias de hoje. Essa também será uma canção perfeita para dançar agarradinho.

O tecno melody “1+1” também presente no EP trazendo um estilo dançante e contagiante, que promete botar todo mundo pra dançar.

O guitarrista Ximbinha já tinha lançado outras faixas do Projeto “O Ás e as Damas”, que foram “Arranquei a Raiz”, “Ficar Sem Você”, “Raio X”, e, também, “DR”, “Quebra o Telefone”, “Fake Relação” e “Amante”, além de duas regravações, “Saudade” e “Agora Somos Ex”. O sucesso das músicas foi tão grande, que só no YouTube, os clipes já ultrapassam a marca de 4 milhões de visualizações.