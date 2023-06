Mulher gera 'dois galões de água de suas pernas' por retenção de líquido; entenda

Depois de lutar por anos para conseguir "controlar o peso", uma americana de 28 anos descobriu que na verdade estava inchada. As maiores queixas eram nas pernas, braços e abdômen. Mesmo com uma rotina de exercícios físicos e alimentação saudável, Alisa Vandercruyssen não parava o cansaço, as dores e o equilíbrio corporal. Por intervenção médica, a americana descobriu a condição rara e drenou quase dois galões de água de suas pernas.

O problema de saúde de Alisa Vandercruyssen se chama lipedema. É uma condição crônica, de causa desconhecida, de deposição anormal de gordura, com retenção de líquidos. "Antes do diagnóstico, eu pensava que minhas pernas eram apenas mais grossas e que tinha celulite. O volume aumentou tanto que começou a exercer pressão sobre meus joelhos, causando dor e dificultando minha mobilidade. Eu simplesmente aceitei e pensei: 'Bem, acho que sou uma mulher curvilínea, é assim que vou ser'", relata Alisa.

Durante anos, Vandercruyssen acreditou que o problema era o excesso de gordura corporal. Fez dietas rigorosas, baseadas em vegetais e sem carboidratos, uso de medicamentos, além de atividades físicas, diárias, mas sem resultado. Após diagnóstico, foi recomendada seis cirurgias. Até o momento, Alisa fez só uma, no valor superior a 8 mil dólares.

"A cirurgia é chamada de lipoaspiração assistida por água. Eles utilizam uma mangueira de água para quebrar os nódulos de gordura e, em seguida, realizam a sucção. O procedimento é feito diretamente abaixo da pele e é facilmente acessível. Não é necessário ir muito fundo, e a cirurgia dura de duas a três horas. Eles retiraram 1,7 galões apenas das minhas coxas dianteiras", explica Alisa.

Embora a primeira cirurgia tenha proporcionado um alívio significativo, Alisa destaca que agora está se concentrando mais em seus sentimentos do que na aparência física. "Receber o diagnóstico foi um grande alívio, mas, ao mesmo tempo, foi triste, pois percebi que poderia ter desfrutado muito mais da vida, pois estava muito focada na aparência", compartilha Alisa, que planeja passar por mais cirurgias no futuro próximo.