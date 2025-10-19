Sandy e namorado vão ao aniversário de Lucas Lima, ex da cantora

Lucas Lima completou 43 anos e comemorou o aniversário ao lado de amigos em um bar. Na tarde deste domingo, 19, o músico compartilhou alguns dos registros da festa em seu Instagram, incluindo a presença da cantora Sandy, sua ex-mulher, e do atual namorado dela, o médico Pedro Andrade.

"Um caminhão de gente e de amor em plena segunda-feira. Eu ouvi várias vezes durante a noite: 'Como tu atrai gente legal!'. Pensa num elogio... Festinha para coroar o melhor aniversário do melhor ano da minha vida. Só perde pro ano que vem", escreveu Lima.

Sandy e Lucas Lima foram casados durante cerca de 15 anos e anunciaram o divórcio em setembro de 2023.

O ex-casal mantém uma boa relação e a parceria na criação do filho, Theo, de 11 anos.

Desde o fim de 2024, rumores de que a cantora teria engatado um novo relacionamento com Pedro Andrade surgiram, mas ela confirmou o fato só meses depois, já neste ano.