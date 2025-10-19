Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sandy e namorado vão ao aniversário de Lucas Lima, ex da cantora

Estadão Conteúdo

Lucas Lima completou 43 anos e comemorou o aniversário ao lado de amigos em um bar. Na tarde deste domingo, 19, o músico compartilhou alguns dos registros da festa em seu Instagram, incluindo a presença da cantora Sandy, sua ex-mulher, e do atual namorado dela, o médico Pedro Andrade.

"Um caminhão de gente e de amor em plena segunda-feira. Eu ouvi várias vezes durante a noite: 'Como tu atrai gente legal!'. Pensa num elogio... Festinha para coroar o melhor aniversário do melhor ano da minha vida. Só perde pro ano que vem", escreveu Lima.

Sandy e Lucas Lima foram casados durante cerca de 15 anos e anunciaram o divórcio em setembro de 2023.

O ex-casal mantém uma boa relação e a parceria na criação do filho, Theo, de 11 anos.

Desde o fim de 2024, rumores de que a cantora teria engatado um novo relacionamento com Pedro Andrade surgiram, mas ela confirmou o fato só meses depois, já neste ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sandy

namorado

Lucas Lima

aniversário

presença
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alane Dias acompanha Francisco Gil no Maracanã após levar namorado para clássico em Belém

No Maracanã, o time carioca bateu o Palmeiras por 3 a 2, com a presença da atriz

19.10.25 18h36

QUASE DEU RUIM

Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje

Estilista não entregou a fantasia planejada, e influencer compartilhou desabafo nas redes sociais

19.10.25 16h12

TAPA NO VISU!

Thiaguinho muda visual e surge com tranças nagô, surpreendendo fãs; veja o vídeo

Cantor compartilhou vídeo com novo estilo em seu perfil no Instagram

19.10.25 15h16

ACABOU MESMO

Após anunciar separação, Júlio Cocielo é visto com os filhos e sem aliança em festa

Ausência da aliança por parte do youtuber reforçou o fim do casamento de oito anos

19.10.25 14h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

QUASE DEU RUIM

Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje

Estilista não entregou a fantasia planejada, e influencer compartilhou desabafo nas redes sociais

19.10.25 16h12

ACABOU MESMO

Após anunciar separação, Júlio Cocielo é visto com os filhos e sem aliança em festa

Ausência da aliança por parte do youtuber reforçou o fim do casamento de oito anos

19.10.25 14h55

Halloween

Paraense brilha em baile de Halloween de famosos com fantasia de aparelhagem

Evento foi realizado em São Paulo e reuniu diversos famosos

19.10.25 11h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda