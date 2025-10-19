Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Alane Dias acompanha Francisco Gil no Maracanã após levar namorado para clássico em Belém

No Maracanã, o time carioca bateu o Palmeiras por 3 a 2, com a presença da atriz

Amanda Martins
fonte

Alane Dias usou os Stories do Instagram para publicar uma foto usando a camisa do Flamengo (Reprodução/ Instagram @alane)

Após Alane Dias levar o namorado, Francisco Gil, para acompanhar o clássico RexPa no Estádio do Mangueirão, em Belém, durante a temporada do Círio de Nazaré, o cantor retribuiu o convite neste domingo (19). Francisco levou a ex-BBB paraense para assistir ao confronto entre Flamengo e Palmeiras, válido pelo Brasileirão Série A, que terminou com vitória do Flamengo por 3 a 2.

VEJA MAIS

image Francisco Gil compartilha registros da viagem a Belém com direito a Círio, Re-Pa, açaí e mototáxi
Cantor esteve na capital paraense com a namorada, Alane Dias, e publicou fotos da experiência nas redes sociais

image Alane Dias e Francisco Gil assistem clássico Re-Pa e comemoram vitória do Leão no Mangueirão
Casal é visto torcendo pelo Clube do Remo na noite desta terça-feira (14/10)

image Varanda da Fafá emociona devotos durante o Círio de Nazaré com fé, música e homenagens
Entre os presentes, a atriz paraense Alane Dias viveu momentos de intensa emoção ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil.

O jogo agitou o Maracanã e marcou a presença de Alane entre os torcedores. Nas redes sociais, ela compartilhou a comemoração pela vitória do time carioca, publicando uma foto com uma camisa branca com detalhes em vermelho. “Levei ele para o Mangueirão, ele me trouxe para o ‘Maraca’”, disse ela. 

Durante a partida, a atriz filmou uma bandeira do Pará sendo exibida entre os torcedores e destacou: “Olha ela ali”.

E a paraense mostrou que é pé quente! Vale lembrar que em Belém, quando Alane levou Francisco para o clássico RexPa, o Remo venceu por 3 a 2, dando a vitória ao time azulino de atriz. O mesmo placar foi repetido neste domingo, mas a favor do time de Francisco. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alane dias e francisco gil

cultura

celebridades

Alane Dias

Alane Dias acompanha Francisco Gil no Maracanã após levar namorado para clássico em Belém
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Sandy e namorado vão ao aniversário de Lucas Lima, ex da cantora

O ex-casal mantém uma boa relação e a parceria na criação do filho, Theo, de 11 anos.

19.10.25 19h02

FAMOSOS

Alane Dias acompanha Francisco Gil no Maracanã após levar namorado para clássico em Belém

No Maracanã, o time carioca bateu o Palmeiras por 3 a 2, com a presença da atriz

19.10.25 18h36

QUASE DEU RUIM

Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje

Estilista não entregou a fantasia planejada, e influencer compartilhou desabafo nas redes sociais

19.10.25 16h12

TAPA NO VISU!

Thiaguinho muda visual e surge com tranças nagô, surpreendendo fãs; veja o vídeo

Cantor compartilhou vídeo com novo estilo em seu perfil no Instagram

19.10.25 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

QUASE DEU RUIM

Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje

Estilista não entregou a fantasia planejada, e influencer compartilhou desabafo nas redes sociais

19.10.25 16h12

ACABOU MESMO

Após anunciar separação, Júlio Cocielo é visto com os filhos e sem aliança em festa

Ausência da aliança por parte do youtuber reforçou o fim do casamento de oito anos

19.10.25 14h55

Halloween

Paraense brilha em baile de Halloween de famosos com fantasia de aparelhagem

Evento foi realizado em São Paulo e reuniu diversos famosos

19.10.25 11h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda