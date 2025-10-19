Alane Dias acompanha Francisco Gil no Maracanã após levar namorado para clássico em Belém
No Maracanã, o time carioca bateu o Palmeiras por 3 a 2, com a presença da atriz
Após Alane Dias levar o namorado, Francisco Gil, para acompanhar o clássico RexPa no Estádio do Mangueirão, em Belém, durante a temporada do Círio de Nazaré, o cantor retribuiu o convite neste domingo (19). Francisco levou a ex-BBB paraense para assistir ao confronto entre Flamengo e Palmeiras, válido pelo Brasileirão Série A, que terminou com vitória do Flamengo por 3 a 2.
VEJA MAIS
O jogo agitou o Maracanã e marcou a presença de Alane entre os torcedores. Nas redes sociais, ela compartilhou a comemoração pela vitória do time carioca, publicando uma foto com uma camisa branca com detalhes em vermelho. “Levei ele para o Mangueirão, ele me trouxe para o ‘Maraca’”, disse ela.
Durante a partida, a atriz filmou uma bandeira do Pará sendo exibida entre os torcedores e destacou: “Olha ela ali”.
E a paraense mostrou que é pé quente! Vale lembrar que em Belém, quando Alane levou Francisco para o clássico RexPa, o Remo venceu por 3 a 2, dando a vitória ao time azulino de atriz. O mesmo placar foi repetido neste domingo, mas a favor do time de Francisco.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA