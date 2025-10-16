Francisco Gil compartilha registros da viagem a Belém com direito a Círio, Re-Pa, açaí e mototáxi

O cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil e integrante da banda Gilsons, publicou nesta quinta-feira (16/10) uma série de fotos e vídeos que registram momentos de sua recente viagem a Belém. Ele esteve na capital paraense ao lado da namorada, a ex-BBB paraense Alane Dias, e aproveitou intensamente cultura local.

No carrossel publicado em seu perfil no Instagram, Francisco compartilhou experiências vividas durante o Círio de Nazaré, a Festa da Chiquita, passeios na Ilha do Combu, degustações dculinária paraense, além de registros na em festas de aparelhagens e no clássico Re-Pa, no estádio Mangueirão.

“Belém, Trasladação, Chiquita, Círio de Nazaré, Fafá, maniçoba, pato no tucupi, Combu, Ygara, açaí do grosso, aparelhagem, remanso, mestiço, RexPa, patinete, mototáxi, Yamada, Mangueirão, 3 a 2… Altas emoções e fui feliz demais, Belém! Obrigado por isso, meu amor @alane. PS: a camisa do Remo é de 98 e é minha mesmo, tá? Kkk”, escreveu o artista na legenda da publicação.

Em várias imagens, Francisco aparece vestindo uma camisa retrô do Clube do Remo, com a qual acompanhou o último Re-Pa, disputado na terça-feira (14/10), no Mangueirão, quando o Remo venceu o Paysandu por 3 a 2. A viagem de retorno do casal à cidade de origem estava prevista para o mesmo dia, mas eles decidiram adiar a volta para assistir ao clássico paraense.

Além do futebol, Francisco também aproveitou para circular por Belém de mototáxi e patinete público, sempre ao lado de Alane. O casal foi convidado a participar da tradicional Varanda de Nazaré, evento promovido pela cantora Fafá de Belém durante o Círio.

Francisco e Alane assumiram publicamente o relacionamento em maio deste ano e, desde então, têm aparecido juntos em eventos e viagens.