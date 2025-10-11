Alane Dias marca presença no Círio Fluvial 2025
A ex-BBB e bailarina paraense veio a Belém para a Festa de Nazaré e confirmou participação na Festa da Chiquita
Alane Dias, ex-BBB e bailarina paraense, participa da Romaria Fluvial 2025. A procissão na Baía do Guajará, parte do Círio de Nazaré, ocorre na manhã desse sábado (11). “O sábado de manhã já começa recheado de emoção”, escreveu.
A bailarina disse que mostraria aos internautas a chegada das embarcações e da Imagem Peregrina. “O mais bonito é que são diferentes embarcações, de diferentes tipos, carregando pessoas com a sua fé e muita emoção”, falou.
Na noite dessa sexta-feira (10), Alane esteve no Sarau da Varanda de Nazaré, promovido por Fafá de Belém. No evento, ela encontrou com Milton Cunha, Dona Onete e Elói Iglesias. Em story publicado, Alane confirmou a participação na Festa da Chiquita, que ocorre após a Trasladação.
