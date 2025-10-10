Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-BBB Alane Dias participa do Círio de Nazaré ao lado do namorado Francisco Gil

Este ano, Alane acompanhará a festa na Varanda de Nazaré, espaço tradicional de recepção durante o Círio, e estará ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil

"O Círio tem esse jeito único de me trazer de volta", disse a ex-bbb. (Reprodução Instagram)

A ex-BBB e atriz Alane Dias já está em Belém para participar de mais uma edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. A paraense compartilhou nas redes sociais sua chegada à cidade e fez questão de registrar um momento especial na Basílica Santuário de Nazaré, onde gravou um vídeo falando sobre sua fé e a importância da celebração para sua vida.

“O Círio tem esse jeito único de me trazer de volta. Outubro chega e nossos corações ficam cheios, que nem as ruas de Belém. Cheguei, Mãe, pra Te ver e agradecer por tanto! Vamos juntos viver mais um ano especial… Por isso: te vejo no Círio!”, escreveu ela na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Este ano, Alane acompanhará a festa na Varanda de Nazaré, espaço tradicional de recepção durante o Círio, e estará ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil, neto de Gilberto Gil.

A presença da ex-sister no evento reforça o vínculo afetivo que mantém com sua terra natal e com a fé mariana. Desde sua participação no Big Brother Brasil, Alane vem se destacando nas redes sociais e no meio artístico, sempre enaltecendo suas origens paraenses.

 

