Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Alane Dias celebra o Círio de Nazaré entre lembranças de infância e devoção

Entre os devotos da festa, a atriz e ex-BBB paraense Alane Dias lembra com carinho de sua infância marcada pelo Círio

Laura Serejo
fonte

Alane Dias (Foto: Divulgação)

O Círio de Nazaré é a maior festa religiosa do Pará e uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil. Todos os anos, milhões de fiéis se reúnem em Belém para acompanhar a procissão, prestar homenagens à Nossa Senhora de Nazaré e renovar promessas de fé, tradição que atravessa gerações. Entre os devotos da festa, a atriz e ex-BBB paraense Alane Dias lembra com carinho de sua infância marcada pelo Círio.  Em entrevista ao Grupo Liberal, ela contou como a devoção sempre fez parte de sua vida e como cada edição da festa é única e especial.

“Minha avó sempre me levava para acompanhar o Círio. Ela me ensinou muito sobre fé e devoção. Lembro de um Círio em que entendi o que eram as promessas e como a fé se exercia através delas. Também lembro muito do cheiro de maniçoba que minha avó passava a semana inteira cozinhando. É muito difícil escolher uma só lembrança, porque o Círio é sempre único. Cada edição traz um novo e importante aprendizado”, recorda Alane.

VEJA MAIS

image Alane Dias anuncia participação na ‘Paris Fashion Week’ como convidada de marca brasileira
A paraense compartilhou nas redes sociais a novidade nesta segunda-feira (29) em seu perfil do Instagram

image Ex-BBB Alane Dias exibe próteses dentárias de 'vampiro' e surpreende a web: 'Aprontando'
Recentemente, ex-BBB também descoloriu as sobrancelhas, mas já retornou ao tom castanho natural

A artista também se destaca por seu papel na divulgação da cultura paraense. Sobre o olhar do país e do mundo para o Norte, ela avalia que há um crescente interesse, mas reconhece o esforço histórico de artistas e divulgadores que pavimentaram esse caminho. “Vejo que as pessoas têm voltado mais os olhares para o Norte, mas isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. É uma honra fazer parte desse grupo, mas é preciso reconhecer quem correu para que hoje pudéssemos andar. Precisamos ter responsabilidade para manter essa chama preservada e acesa”, afirma.

Entre os rituais que não podem faltar em seu mês de outubro, Alane destaca a tradição de acompanhar a procissão e guardar um pedaço da corda como lembrança. “São tantos rituais… Eu busco sempre pegar um pedaço da corda para guardar comigo. Gosto muito de seguir parte da procissão, mesmo que hoje eu precise me dividir com o trabalho. Sempre espero pelo momento de ver o manto e, claro, ver a Mãezinha passar”, completa.

Recentemente, Alane participou da Semana de Moda de Paris, na França. Em postagem nas redes sociais, compartilhou que foi convidada por uma conhecida marca brasileira de cosméticos para prestigiar a temporada da Paris Fashion Week, que começou no dia 1º de outubro e foi até o dia 7. Apesar da agenda internacional, a atriz e bailarina retornou a Belém nesta quinta-feira (9), mantendo a tradição de celebrar o Círio em sua terra natal.

Para Alane Dias, o Círio de Nazaré permanece como um marco de fé, cultura e memória afetiva. Cada procissão, cada cheiro de comida típica e cada ritual são lembranças que conectam passado, presente e devoção, reafirmando a importância da festa paraense não apenas como manifestação religiosa, mas também como patrimônio cultural que atravessa gerações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Alane Dias

Círio 2025
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXCLUSIVO

Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Fãs destacam expectativa para ouvir clássicos e sucessos recentes da dupla sertanejo

10.10.25 9h00

CULTURA

Natura anuncia ações durante o Círio de Nazaré 2025 em Belém; veja quando e onde

Marca renova parceria com o evento e participa de iniciativas na Casa de Plácido, Varanda de Nazaré e Arrastão do Círio

09.10.25 22h35

FAMOSOS

Malu Galli celebra chegada a Belém para o Círio e encontro com Fafá de Belém

Atriz está na capital paraense acompanhada do marido e integra o grupo de convidados da tradicional Varanda de Nazaré

09.10.25 18h45

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEVE BRIGA?

Virginia posta mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

Influenciadora compartilhou reflexão religiosa nas redes após jogador do Real Madrid confirmar término e pedir perdão “de coração aberto”

09.10.25 18h04

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

EXCLUSIVO

Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Fãs destacam expectativa para ouvir clássicos e sucessos recentes da dupla sertanejo

10.10.25 9h00

CULTURA

Auto do Círio 2025: arte vai às ruas de Belém para mostrar a fé e a luta dos povos da Amazônia

Evento começará às 18h na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, e percorrerá vias do centro histórico da capital paraense com performance de 350 artistas diante do público

10.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda