Alane Dias celebra o Círio de Nazaré entre lembranças de infância e devoção

O Círio de Nazaré é a maior festa religiosa do Pará e uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil. Todos os anos, milhões de fiéis se reúnem em Belém para acompanhar a procissão, prestar homenagens à Nossa Senhora de Nazaré e renovar promessas de fé, tradição que atravessa gerações. Entre os devotos da festa, a atriz e ex-BBB paraense Alane Dias lembra com carinho de sua infância marcada pelo Círio. Em entrevista ao Grupo Liberal, ela contou como a devoção sempre fez parte de sua vida e como cada edição da festa é única e especial.

“Minha avó sempre me levava para acompanhar o Círio. Ela me ensinou muito sobre fé e devoção. Lembro de um Círio em que entendi o que eram as promessas e como a fé se exercia através delas. Também lembro muito do cheiro de maniçoba que minha avó passava a semana inteira cozinhando. É muito difícil escolher uma só lembrança, porque o Círio é sempre único. Cada edição traz um novo e importante aprendizado”, recorda Alane.

A artista também se destaca por seu papel na divulgação da cultura paraense. Sobre o olhar do país e do mundo para o Norte, ela avalia que há um crescente interesse, mas reconhece o esforço histórico de artistas e divulgadores que pavimentaram esse caminho. “Vejo que as pessoas têm voltado mais os olhares para o Norte, mas isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. É uma honra fazer parte desse grupo, mas é preciso reconhecer quem correu para que hoje pudéssemos andar. Precisamos ter responsabilidade para manter essa chama preservada e acesa”, afirma.

Entre os rituais que não podem faltar em seu mês de outubro, Alane destaca a tradição de acompanhar a procissão e guardar um pedaço da corda como lembrança. “São tantos rituais… Eu busco sempre pegar um pedaço da corda para guardar comigo. Gosto muito de seguir parte da procissão, mesmo que hoje eu precise me dividir com o trabalho. Sempre espero pelo momento de ver o manto e, claro, ver a Mãezinha passar”, completa.

Recentemente, Alane participou da Semana de Moda de Paris, na França. Em postagem nas redes sociais, compartilhou que foi convidada por uma conhecida marca brasileira de cosméticos para prestigiar a temporada da Paris Fashion Week, que começou no dia 1º de outubro e foi até o dia 7. Apesar da agenda internacional, a atriz e bailarina retornou a Belém nesta quinta-feira (9), mantendo a tradição de celebrar o Círio em sua terra natal.

Para Alane Dias, o Círio de Nazaré permanece como um marco de fé, cultura e memória afetiva. Cada procissão, cada cheiro de comida típica e cada ritual são lembranças que conectam passado, presente e devoção, reafirmando a importância da festa paraense não apenas como manifestação religiosa, mas também como patrimônio cultural que atravessa gerações.