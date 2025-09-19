Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ex-BBB Alane Dias exibe próteses dentárias de 'vampiro' e surpreende a web: 'Aprontando'

Recentemente, ex-BBB também descoloriu as sobrancelhas, mas já retornou ao tom castanho natural

O Liberal
fonte

Ex-BBB Alane Dias exibe prótese dentária e brinca com seguidores nas redes (Reprodução/ Instagram)

A ex-BBB Alane Dias voltou a surpreender os seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira (19). Após passar por Belém na última quarta-feira (17) para participar do projeto “Amazônia Live – Hoje e Sempre”, a atriz já está em São Paulo e apareceu nos Stories exibindo uma mudança inusitada: uma prótese dentária simulando dentes de vampiro. A possível mudança deve ser alguma campanha que a paraense vai participar.

VEJA MAIS

image Ex-BBB Alane Dias surpreende ao aparecer de sobrancelha descolorida
Ela compartilhou nas redes sociais vídeo em que mostra a mudança no visual e comentou sobre a repercussão entre os fãs

image Francisco Gil anuncia retorno aos palcos um mês após a morte de Preta Gil
Cantor volta aos palcos em setembro, um mês após a morte da mãe e celebra nova fase com show em Porto Alegre

image Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil
Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

Nos vídeos publicados, ela mostrou os caninos alongados e brincou com os fãs ao escrever na legenda: “Doida para mostrar para vocês o que estamos aprontando aqui. Palpites?”, acompanhando a mensagem com um emoji de gota de sangue.

A novidade surge poucos dias após outra transformação de visual. Na semana anterior, a ex-BBB descoloriu as sobrancelhas, mudança que gerou comentários entre os seguidores. 

Na ocasião, ela respondeu às críticas afirmando que gostou da experiência, embora tenha antecipado que poderia não manter o novo tom por muito tempo. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alane dias

cultura

celebridades

Alane Dias BBB 24

alane dias e francisco gil
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

QUE TAL?

Ex-BBB Alane Dias exibe próteses dentárias de 'vampiro' e surpreende a web: 'Aprontando'

Recentemente, ex-BBB também descoloriu as sobrancelhas, mas já retornou ao tom castanho natural

19.09.25 21h06

THEATRO DA PAZ

‘Traidor’ marca reencontro de Marco Nanini com público paraense em quatro apresentações

Espetáculo mistura tragédia e humor em narrativa fragmentada que aborda pandemia, tecnologia e política

19.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIDA ÍNTIMA

Após dormir com 800 homens, Vovó Fitness diz ter encontrado paz na 'hora H'

Andréa Sunshine compartilha sua visão sobre sexualidade e revela como aprendeu a controlar gemidos durante o sexo

18.09.25 23h11

ARTISTAS

Ney Matogrosso e Lenine fazem shows beneficentes na COP 30 em Belém

Apresentações no Theatro da Paz terão renda revertida para projetos de conservação do Pantanal, reforçando a presença da arte no debate climático internacional

19.09.25 11h22

AMAZÔNIA LIVE

Amazônia Live: saiba como voltar de graça do show da Ivete Sangalo

BRT de Belém será gratuito após o evento; veja como irá funcionar o serviço

19.09.25 13h02

perda

Vencedor do Grammy morre em acidente de avião com namorada e enteada

O Gabinete do Xerife do Condado de Macon informou que o acidente ocorreu próximo à Escola Fundamental Iotla Valley

19.09.25 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda