Ex-BBB Alane Dias exibe próteses dentárias de 'vampiro' e surpreende a web: 'Aprontando'

A ex-BBB Alane Dias voltou a surpreender os seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira (19). Após passar por Belém na última quarta-feira (17) para participar do projeto “Amazônia Live – Hoje e Sempre”, a atriz já está em São Paulo e apareceu nos Stories exibindo uma mudança inusitada: uma prótese dentária simulando dentes de vampiro. A possível mudança deve ser alguma campanha que a paraense vai participar.

Nos vídeos publicados, ela mostrou os caninos alongados e brincou com os fãs ao escrever na legenda: “Doida para mostrar para vocês o que estamos aprontando aqui. Palpites?”, acompanhando a mensagem com um emoji de gota de sangue.

A novidade surge poucos dias após outra transformação de visual. Na semana anterior, a ex-BBB descoloriu as sobrancelhas, mudança que gerou comentários entre os seguidores.

Na ocasião, ela respondeu às críticas afirmando que gostou da experiência, embora tenha antecipado que poderia não manter o novo tom por muito tempo.