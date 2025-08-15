Capa Jornal Amazônia
Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil

Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

O Liberal
fonte

Alane e Fran Gil (Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews)

A paraense Alane Dias marcou presença na festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine, um dos assuntos mais comentados do dia na internet,  realizada na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (15). A ex-BBB esteve acompanhada do namorado, Francisco Gil

Para a ocasião, Alane apostou em um vestido preto com faixas transversais que deixava parte da barriga à mostra, enquanto Fran optou por uma camisa estampada para a ocasião.

 A celebração reuniu cerca de 200 convidados, incluindo familiares e amigos próximos de Bruna Marquezine, além de nomes conhecidos do público. 

