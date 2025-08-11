Francisco Gil aparece com Alane Dias e filha após morte de Preta Gil; veja fotos

Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, esteve presente na cerimônia de renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, realizada no último sábado (9/8), no Rancho da Montanha, propriedade do casal em Membeca, distrito de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. Em registros publicados nas redes sociais, o cantor compartilhou cliques emocionantes da filha, Sol de Maria, e da namorada, a paraense Alane Dias, durante a celebração.

Esta foi uma das primeiras aparições públicas da família após a perda de Preta Gil, que faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento alternativo contra o câncer.

A cerimônia intimista reuniu amigos e familiares próximos do casal Gagliasso e Ewbank, que celebrou 15 anos de união. Entre os momentos marcantes da noite, Sol de Maria subiu ao palco ao lado da atriz Carolina Dieckmann, amiga íntima de Preta, para cantar “Sinais de Fogo”, um dos maiores sucessos da artista.

Além de Francisco, Alane e Sol, o evento contou com a presença de diversos famosos, como o influenciador Hugo Gloss, que mostrou os bastidores da cerimônia, além de Juliette, acompanhada do namorado Kaique Cerveny, e a atriz Bruna Marquezine.

Confira as fotos publicadas por Fran Gil:

Francisco Gil leva filha e Alane a evento com famosos após morte de Preta Gil. (Reprodução/Instagram)

