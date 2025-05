Sem peruca e maquiagem, Pabllo Vittar posa 'desmontada' e exibe tanquinho

Durante uma viagem ao Japão, a cantora Pabllo Vittar surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (15) ao publicar uma foto "desmontada", termo usado para descrever quando a artista aparece fora da montação drag queen. Na imagem, ela está com a cabeça raspada, sem maquiagem, sem peruca e usando apenas uma toalha, exibindo o abdômen sarado.

Na legenda, a artista brincou com o momento: "Uma hello kitty dessa :)". A publicação rapidamente viralizou, rendendo elogios dos fãs. "Que homão, mami!", disse um seguidor.

VEJA MAIS

Pabllo esteve recentemente nos holofotes ao participar do show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela se apresentou como DJ e rebateu críticas sobre o remix tocado durante o evento com Gaga.

"Mesmo sendo remix, é feat sim. Feat é quando dois artistas se juntam para criar algo. E é isso que vou tocar na abertura do show dela", respondeu, reafirmando a parceria.