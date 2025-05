Gominho fala sobre tratamento de Preta Gil nos EUA e diz quanto tempo ela deve ficar no país

Preta Gil chegou em Washington, nos Estados Unidos, na terça-feira, 13, onde dará continuidade ao tratamento contra o câncer. A cantora está acompanhada de amigos próximos e não tem aparecido com frequência nas redes sociais.

Gominho, um dos melhores amigos de Preta, garantiu que ela passa bem. Desta vez, ele não pôde acompanhá-la e confessou ter ficado chateado por isso. "Ela foi bem, mas eu fiquei mal", disse ao Portal Leo Dias. "Foi estranho porque desde o começo estou muito com ela e acompanhando tudo", explicou. Gominho disse que a amiga o incentivou a ficar no Brasil para continuar trabalhando.

Apesar de sua ausência, afirmou que a amiga "está bem amparada" e que conversa com ela "o tempo inteiro". "Nossa rede de apoio é muito grande e na minha ausência, tem várias outras pessoas. Mas assim que der eu vou lá ficar com ela."

Segundo ele, a previsão inicial é que Preta fique em tratamento nos Estados Unidos por até dois meses. "Se ela vai querer vir para cá para dar uma passeada e voltar, ela vai entender tudo quando chegar nas consultas e vou entendendo daqui", completou.

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Recentemente, no entanto, a doença voltou a se manifestar, e Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal.