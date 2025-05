Vídeo mostra reação de PMs a Pabllo Vittar antes de Lady Gaga: 'Deu hemorragia no c*'

O show de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (3), teve uma abertura marcante com o DJ set de Pabllo Vittar — e um momento específico chamou a atenção nas redes sociais. Durante sua performance, Pabllo incluiu no setlist a música "Liga pro Samu", da funkeira MC Carol, e viralizou com a reação inusitada de policiais militares que estavam fazendo a segurança do evento.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Pabllo cantando e acompanhando a letra da música no trecho que diz: "Ela quis transar com três. Deu hemorragia no c*", enquanto a câmera registra a expressão de policiais militares posicionados próximos ao palco.

A publicação que compartilhou o momento foi direto ao ponto: “A Polícia Militar do Rio de Janeiro EM CHOQUE com o DJ Set da Pabllo Vittar em Copacabana”. O vídeo ultrapassou a marca de um milhão de visualizações e gerou uma onda de comentários divertidos e reações nas redes.

O episódio virou assunto entre fãs e internautas, que elogiaram a escolha da música e o tom provocativo da performance. O show de Lady Gaga fez parte de um evento histórico gratuito na orla carioca, reunindo mais de 2 milhões de pessoas.