Neta de Preta Gil canta em renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Sol de Maria, neta da cantora Preta Gil, emocionou os presentes durante a celebração dos 15 anos de casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, realizada no sábado (9/8). A menina, de apenas 9 anos, subiu ao palco da festa e cantou "Sinais de Fogo", música consagrada na voz da avó, acompanhada por Carolina Dieckmann.

A cerimônia de renovação dos votos aconteceu no Rancho da Montanha, em Membeca, distrito de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, e reuniu familiares e amigos íntimos do casal. Entre os convidados estavam Francisco Gil, filho de Preta Gil, que compareceu ao evento acompanhado da namorada, Alane Dias.

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em Nova York, onde fazia um tratamento experimental contra um câncer no intestino diagnosticado em janeiro de 2023. Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, a artista deixou o filho Francisco, a neta Sol de Maria e uma legião de fãs e amigos que continuam celebrando seu legado.