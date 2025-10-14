Capa Jornal Amazônia
Gostou de Round 6? Confira 3 doramas parecidos para assistir agora na Netflix

Série se tornou um fenômeno global e fãs procuram outras séries com jogos de sobrevivência e adrenalina

Hannah Franco
fonte

3 séries parecidas com Round 6 para assistir na Netflix (Divulgação/Netflix)

Round 6 chegou ao fim na Netflix com três temporadas, mas deixou milhões de fãs “órfãos” de jogos de sobrevivência e adrenalina. A boa notícia é que a plataforma já tem outros doramas que seguem a mesma premissa de suspense, estratégia e drama psicológico, perfeitas para quem quer continuar nessa vibe.

A terceira temporada de Round 6 ('Squid Game') foi um verdadeiro fenômeno global. A série sul-coreana criada e dirigida por Hwang Dong-hyuk alcançou o primeiro lugar em 93 países e acumulou mais de 60 milhões de visualizações em apenas três dias, tornando-se a produção de TV em língua estrangeira mais assistida da Netflix.

Para quem quer mais adrenalina e tensão ao estilo Round 6, selecionamos três produções imperdíveis disponíveis na Netflix:

1. The 8 Show

Se você procura algo muito próximo de Round 6, The 8 Show é a escolha perfeita. Oito pessoas presas em um misterioso prédio de oito andares participam de um programa perigoso, onde cada decisão e recurso consumido afeta o prêmio milionário.

Lançada em 2024, a série tem apenas uma temporada com seis episódios, mas entrega drama, estratégia e suspense do início ao fim, explorando a dependência e a cooperação entre os participantes para sobreviver.

2. Alice in Borderland

Antes de Round 6, Alice in Borderland já era sinônimo de jogos de sobrevivência. Ryohei Arisu e seus amigos são transportados para uma Tóquio deserta, chamada Borderland, e precisam enfrentar desafios mortais de inteligência, agilidade e força. Cada jogo é determinado por cartas de baralho, e vencer garante tempo extra para escapar da morte.

Com três temporadas, a série combina ação, tensão e mistério em um mundo distópico que prende o espectador do primeiro ao último episódio.

3. O Jogo do Diabo

Diferente das duas primeiras, O Jogo do Diabo é um reality show sul-coreano de sobrevivência, mas não menos intenso. Doze participantes — todos celebridades — enfrentam desafios de estratégia e quebra-cabeças mentais durante 7 dias e 6 noites.

Em suas duas temporadas, o programa combina tensão psicológica, jogos elaborados e competição por um grande prêmio, oferecendo entretenimento inteligente e empolgante no estilo Round 6.

31.07.25 14h57

