VÍDEO: bode 'brinca' de Batatinha Frita 1, 2, 3 com crianças e viraliza na web

Um vídeo curioso tem encantado internautas nas redes sociais ao mostrar um bode participando de uma brincadeira de “batatinha frita 1, 2, 3” com um grupo de crianças, em uma rua de Floriano, no Sul do Piauí. A cena foi registrada no dia 11 de agosto e viralizou por mostrar o animal interagindo como se fosse mais um dos participantes.

A brincadeira ficou conhecida mundialmente após aparecer na série sul-coreana Round 6, da Netflix, em que jogadores enfrentam desafios inspirados em jogos infantis. No caso do bode, batizado de “Bito” pelos moradores da região, ele surpreende ao parar no exato momento em que uma das crianças se vira para checar se alguém se moveu.

“Ele brinca como se entendesse tudo. Criança é criança, independente da espécie”, comentou um internauta. Outro brincou: “Ainda bem que ele não fica querendo chifrar o povo!”.

Segundo a moradora Margarida Santos, responsável por gravar o vídeo, Bito tem pouco mais de um ano e foi adotado por um açougueiro da região. Desde filhote, ele convive com as crianças da vizinhança, que o acostumaram a interagir com comandos simples.

Apesar de toda a fofura, Bito já protagonizou algumas confusões: invadiu casas, correu atrás de moradores e virou figura conhecida na cidade. Dias após a gravação do vídeo, o bode foi adotado por outra pessoa e levado para a zona rural de Floriano, onde agora vive com mais espaço. As informações são do G1.