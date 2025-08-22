Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: bode 'brinca' de Batatinha Frita 1, 2, 3 com crianças e viraliza na web

Cena inusitada foi registrada em rua de Floriano, no Piauí, e faz referência à série Round 6, da Netflix

Hannah Franco
fonte

Vídeo de bode brincando com crianças em Floriano diverte a internet. (Reprodução/X)

Um vídeo curioso tem encantado internautas nas redes sociais ao mostrar um bode participando de uma brincadeira de batatinha frita 1, 2, 3” com um grupo de crianças, em uma rua de Floriano, no Sul do Piauí. A cena foi registrada no dia 11 de agosto e viralizou por mostrar o animal interagindo como se fosse mais um dos participantes.

A brincadeira ficou conhecida mundialmente após aparecer na série sul-coreana Round 6, da Netflix, em que jogadores enfrentam desafios inspirados em jogos infantis. No caso do bode, batizado de “Bito” pelos moradores da região, ele surpreende ao parar no exato momento em que uma das crianças se vira para checar se alguém se moveu.

VEJA MAIS

image VÍDEO: homem desaparece por horas para fazer surpresa romântica e preocupa namorada de Parauapebas
Gesto romântico de Lucas Cordeiro emocionou a namorada Gaby e reação preocupada viraliza nas redes sociais

image Toma açaí todo dia? Veja o que acontece com o corpo depois de 30 dias, segundo nutricionista
Alimento típico do Pará, o açaí pode trazer benefícios à pele, ao intestino, ao coração e à imunidade, de acordo com o especialista Vinicius Vasconcelos; veja o vídeo

“Ele brinca como se entendesse tudo. Criança é criança, independente da espécie”, comentou um internauta. Outro brincou: “Ainda bem que ele não fica querendo chifrar o povo!”.

Segundo a moradora Margarida Santos, responsável por gravar o vídeo, Bito tem pouco mais de um ano e foi adotado por um açougueiro da região. Desde filhote, ele convive com as crianças da vizinhança, que o acostumaram a interagir com comandos simples.

Apesar de toda a fofura, Bito já protagonizou algumas confusões: invadiu casas, correu atrás de moradores e virou figura conhecida na cidade. Dias após a gravação do vídeo, o bode foi adotado por outra pessoa e levado para a zona rural de Floriano, onde agora vive com mais espaço. As informações são do G1.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

Piauí
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Libertadores: Argentina tem mais clubes nas quartas do que o Brasil pela 1ª vez desde 2018

22.08.25 11h43

Em quadra com iluminação criticada, seleção feminina estreia com vitória no Mundial de vôlei

22.08.25 10h59

SAÚDE

Comissão do Ministério da Saúde barra ‘canetas emagrecedoras’ no SUS por alto custo

Responsável por avaliar novas tecnologias em saúde, a Conitec analisa estudos técnicos antes de definir se determinado medicamento ou procedimento deve ser disponibilizado pelo sistema público

22.08.25 10h39

Brasil

Hospital atualiza estado de saúde do escritor Luis Fernando Verissimo

Boletim foi divulgado nesta quinta-feira (21)

21.08.25 20h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

'Pedido interrompido'

Casal tem pedido de casamento interrompido por outra mulher e gera revolta nas redes sociais; veja

A mulher teria passado na frente das câmeras no momento importante

22.08.25 11h46

lembra dele?

Assassino conhecido como 'canibal de Garanhuns' se torna pastor; veja o vídeo!

Jorge Beltrão Negromonte da Silveira foi condenado por comer e vender coxinha com carne humana

21.08.25 16h14

BRASIL

Falta homem no país? Brasil tem 92 homens para cada 100 mulheres, revela IBGE

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2024 confirma desequilíbrio de 8% na distribuição populacional por gênero, afetando principalmente mulheres acima dos 40 anos.

22.08.25 11h39

SAÚDE

Comissão do Ministério da Saúde barra ‘canetas emagrecedoras’ no SUS por alto custo

Responsável por avaliar novas tecnologias em saúde, a Conitec analisa estudos técnicos antes de definir se determinado medicamento ou procedimento deve ser disponibilizado pelo sistema público

22.08.25 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda