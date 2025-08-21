VÍDEO: homem desaparece por horas para fazer surpresa romântica e preocupa namorada de Parauapebas

Um momento romântico viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Lucas Cordeiro decidiu desaparecer por três horas para surpreender sua namorada, Gaby, em seu aniversário de namoro. A jovem, que acreditava que passaria a data sozinha, ficou preocupada com o sumiço repentino do namorado, que estava a caminho de Parauapebas, no Pará.

O que era para ser uma data comum acabou se transformando em uma verdadeira surpresa, com direito a emoção e até um leve "puxão de orelha" por parte da namorada. A história viralizou depois que Lucas publicou um vídeo mostrando toda a preparação da surpresa. "Sumi por três horas (das 20h às 23h), desativei o compartilhamento da localização e fiquei sem internet pra fazer uma surpresa pra mulher da minha vida", escreveu na legenda.

VEJA MAIS

No início do vídeo, ele brinca: "Eu que sumi por três horas pra fazer uma surpresa pra minha namorada, sumi do WhatsApp, desativei a localização. Chegando agora em Parauapebas, vou gravar a reação dela, a arara que ela vai estar".

Durante a gravação, ele mostra mensagens trocadas com Gaby e até um áudio em que ela expressa a preocupação com o sumiço. "Oh, depois tu reclama, a mensagem não tá chegando no teu celular, a tua localização não tá abrindo no meu celular, tá entendendo? Não tá abrindo não, você tirou. Aí depois, não vem com um negócio assim não", diz Gaby na mensagem de voz.

@oliberal.com VIRALIZOU Um momento romântico viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Lucas Cordeiro surpreendeu a namorada, Gaby, ao sumir por horas até Parauapebas, no Pará, para comemorar os sete meses de namoro do casal. O que era para ser uma data comum acabou se transformando em uma verdadeira surpresa, com direito a emoção e até um leve "puxão de orelha" por parte da namorada. A história viralizou depois que Lucas publicou um vídeo mostrando toda a preparação da surpresa. "Sumi por três horas (das 20h às 23h), desativei o compartilhamento da localização e fiquei sem internet pra fazer uma surpresa pra mulher da minha vida", escreveu na legenda. ✍ Hannah Franco / O Liberal 📸 @ lucascordeiro.agro (ig) | @myhoodbr ♬ som original - oliberal.com

Apesar da bronca inicial, a surpresa deu certo. Gaby não escondeu a alegria ao reencontrar o namorado e tudo terminou com risadas e um momento fofo.

Nos comentários, internautas se derreteram com a atitude e se divertiram com a reação. "Segura essa mulher irmão 👏👏👏 a mulher toda preocupada com você. A gente percebe o alívio dele quando ver que você está bem.", disse um. "Nova tática. Sumir por horas e depois fazer vídeo. Surtada como sou, comigo não iria colar 😂", brincou outra.