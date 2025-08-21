Toma açaí todo dia? Veja o que acontece com o corpo depois de 30 dias, segundo nutricionista

Um vídeo do nutricionista paraense Vinicius Vasconcelos tem chamado atenção nas redes sociais ao listar os benefícios de consumir açaí todos os dias por 30 dias. Com linguagem descontraída, o especialista explica como o fruto típico da região Norte pode melhorar significativamente a saúde quando consumido com equilíbrio.

“É isso que acontece quando tu toma açaí todos os dias por 30 dias”, diz o nutricionista no início do vídeo que viralizou. Ele detalha os efeitos semana a semana do consumo regular do alimento.

VEJA MAIS

1ª semana: o funcionamento intestinal melhora devido à alta concentração de fibras. “Em 210mg de açaí tem 12g de fibras, que aceleram o bom funcionamento do intestino e previnem a prisão de ventre”, destaca.

2ª semana: os efeitos aparecem na pele. “Você vai ficar igual a um bebê com tanta vitamina A, C e E”, brinca. O açaí contribui para hidratação, luminosidade e firmeza da pele, funcionando como um "skincare natural".

3ª semana: os níveis de colesterol ruim (LDL) caem. “As gorduras mono e poli-insaturadas do açaí ajudam na proteção cardiovascular”, explica Vinicius.

4ª semana: o sistema imunológico é fortalecido graças aos compostos antioxidantes presentes no fruto, como as antocianinas.

O nutricionista também derruba um dos principais mitos sobre o alimento: o de que ele engorda. “Açaí não engorda Em 200ml tem apenas 134 calorias. O problema é que tu quer encher de farinha e açúcar. Tudo depende da quantidade”, alerta.

Rico em antioxidantes, especialmente antocianinas, o açaí do Pará é reconhecido por seus efeitos anti-inflamatórios e por ajudar na prevenção do envelhecimento precoce. Ele também é fonte de gorduras boas (como o ômega-9), que contribuem para a redução do colesterol ruim e melhoram a saúde do coração.

Além disso, o açaí oferece energia natural, sendo um alimento altamente nutritivo para quem pratica atividade física, por conter carboidratos e aminoácidos que auxiliam na recuperação muscular.

O consumo do açaí puro, sem adição excessiva de açúcar, xarope ou coberturas industrializadas, é o ideal para aproveitar ao máximo seus benefícios.