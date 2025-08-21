Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Toma açaí todo dia? Veja o que acontece com o corpo depois de 30 dias, segundo nutricionista

Alimento típico do Pará, o açaí pode trazer benefícios à pele, ao intestino, ao coração e à imunidade, segundo o nutricionista Vinicius Vasconcelos; veja o vídeo

Hannah Franco
fonte

Dieta do Açaí? Nutricionista fala o que acontece com o corpo ao tomar açaí por 30 dias (Instagram/@viniciusvasconcelosnutri)

Um vídeo do nutricionista paraense Vinicius Vasconcelos tem chamado atenção nas redes sociais ao listar os benefícios de consumir açaí todos os dias por 30 dias. Com linguagem descontraída, o especialista explica como o fruto típico da região Norte pode melhorar significativamente a saúde quando consumido com equilíbrio.

“É isso que acontece quando tu toma açaí todos os dias por 30 dias”, diz o nutricionista no início do vídeo que viralizou. Ele detalha os efeitos semana a semana do consumo regular do alimento.

VEJA MAIS

image COP 30 vai proibir comidas típicas do Pará? Entenda a polêmica e a decisão final
Após repercussão negativa, pratos típicos como açaí, tucupi e maniçoba foram liberados para comercialização nas áreas oficiais do evento em Belém. Organização admitiu erro e fez correção no edital

image VÍDEO: influenciadora paraense come açaí com rã e viraliza nas redes sociais
Vídeo publicado no TikTok pela influenciadora Byanka Souza gerou surpresa e comentários bem-humorados entre internautas

1ª semana: o funcionamento intestinal melhora devido à alta concentração de fibras. “Em 210mg de açaí tem 12g de fibras, que aceleram o bom funcionamento do intestino e previnem a prisão de ventre”, destaca.

2ª semana: os efeitos aparecem na pele. “Você vai ficar igual a um bebê com tanta vitamina A, C e E”, brinca. O açaí contribui para hidratação, luminosidade e firmeza da pele, funcionando como um "skincare natural".

3ª semana: os níveis de colesterol ruim (LDL) caem. “As gorduras mono e poli-insaturadas do açaí ajudam na proteção cardiovascular”, explica Vinicius.

4ª semana: o sistema imunológico é fortalecido graças aos compostos antioxidantes presentes no fruto, como as antocianinas.

O nutricionista também derruba um dos principais mitos sobre o alimento: o de que ele engorda. “Açaí não engorda Em 200ml tem apenas 134 calorias. O problema é que tu quer encher de farinha e açúcar. Tudo depende da quantidade”, alerta.

Rico em antioxidantes, especialmente antocianinas, o açaí do Pará é reconhecido por seus efeitos anti-inflamatórios e por ajudar na prevenção do envelhecimento precoce. Ele também é fonte de gorduras boas (como o ômega-9), que contribuem para a redução do colesterol ruim e melhoram a saúde do coração.

Além disso, o açaí oferece energia natural, sendo um alimento altamente nutritivo para quem pratica atividade física, por conter carboidratos e aminoácidos que auxiliam na recuperação muscular.

O consumo do açaí puro, sem adição excessiva de açúcar, xarope ou coberturas industrializadas, é o ideal para aproveitar ao máximo seus benefícios.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

benefícios do açaí

saúde

viralizou

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ALERTA

Mais de 5 mil CNHs de condutores da Grande Belém aguardam retirada no Detran; saiba como retirar

De acordo com o Detran, o principal motivo para o abandono das CNHs físicas é a popularização da CNH Digital.

21.08.25 11h38

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

PARÁ

Lideranças do Marajó apontam compromissos a serem cumpridos pela COP 30 na Amazônia

O documento demanda uma transição energética justa concreta e reúne mais de 18 mil assinaturas de ativistas e lideranças do mundo todo

20.08.25 14h23

EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo feminino floresce em loja colaborativa no centro de Castanhal

São artesãs, agricultoras e empreendedoras para fortalecer negócios e dar visibilidade ao talento feminino

19.08.25 10h07

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana

18.08.25 21h34

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

TECNOLOGIA

Pará investe em inteligência artificial com avanços em regulamentação, pesquisa e inovação

Curso de Bacharelado e projetos da UFPA com foco em Inteligência Artificial, aumentam os estudos sobre tecnologia na Amazônia; governo estadual já estuda regulamentação

17.08.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda