VÍDEO: paraense faz entrega do iFood de patinete elétrico em Belém e detalha experiência

Teste realizado por influenciador Rodrigo Marques com serviço recém-lançado na cidade mostra se o aparelho é uma opção inviável para trabalho com aplicativos

Hannah Franco
fonte

Vídeo mostra entrega do iFood em Belém com patinete elétrico e viraliza nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

O paraense Rodrigo Marques, conhecido por seus vlogs de motocicleta pelas ruas de Belém, resolveu inovar na última semana: ele fez uma entrega do iFood utilizando um patinete elétrico. O vídeo da experiência foi publicado na última semana e viralizou nas redes sociais.

Rodrigo selecionou a modalidade "bike" no aplicativo de entregas para buscar um pedido em uma farmácia e levá-lo ao cliente. Com a bag nas costas, ele percorreu as ruas da capital a bordo do patinete, registrando toda a experiência.

No vídeo, o criador de conteúdo afirmou que o uso do patinete elétrico alugado para entregas não é economicamente viável. "Eu vou falar com vocês quantos minutos eu fiquei aqui na farmácia esperando o pedido ficar pronto: sete minutos. É por isso que eu já adianto pra vocês. 'Ah, Rodrigo, vale a pena fazer entrega do iFood no patinete alugado?' Não, não vale a pena", disse.

"Esse patinete não foi feito pra gente ficar trampando. Ele foi feito pra gente passear. Eu que tô fazendo graça aqui com vocês, mas pelo menos eu tô usando o patinete de forma justa, não tô atrapalhando ninguém", completou.

O serviço de patinetes integra um projeto-piloto da Prefeitura de Belém, em parceria com a empresa JET Brasil. Lançado no início de agosto, o projeto disponibilizou 600 patinetes elétricos compartilhados, sendo 10% deles reservados para agentes de mobilidade urbana e da ordem pública.

A experiência gerou repercussão entre os seguidores de Rodrigo e, nos comentários do vídeo, internautas reagiram com humor. "É, pelo menos não está transportando botijão de gás 😂", escreveu um usuário, referindo-se a um caso anterior em que um jovem foi flagrado transportando um botijão de gás em um patinete. Outro comentário dizia: "Top demais😂😂👏".

O valor total gasto por Rodrigo durante a experiência com o patinete para realizar a entrega não foi informado no vídeo.

Tarifas disponíveis

Todos os planos podem ser visualizados no aplicativo após a seleção do patinete. As opções são:

  • Por minuto
  • Por assinatura
  • Por 1 hora
  • Pacotes de minutos

Os valores podem ser consultados diretamente no app, tocando no ícone do patinete no mapa ou escaneando o código QR no guidão. Eles variam de acordo com o local, dia da semana e demanda. Nos planos por minuto, o custo da pausa é o mesmo da viagem.

Segundo apuração da reportagem do Grupo Liberal, os valores médios no app JET são:

  • Avulso por minuto: R$ 1,99 + R$ 0,49/min
  • Por 1 hora: R$ 30
  • Pacote de minutos: R$ 0,33/min
  • Plano por assinatura: R$ 0 + R$ 4,49/min

Também é possível reservar um patinete gratuitamente antes de iniciar o percurso.

