Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra vários patinetes elétricos à venda na feira do Barreiro, em Belém. O caso chamou a atenção de centenas de pessoas, pois os equipamentos são públicos e fazem parte de um projeto-piloto da Prefeitura da capital paraense, em parceria com a empresa JET Brasil, para oferecer praticidade e agilidade na locomoção pela cidade. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da prefeitura para verificar se o caso está sendo acompanhado ou se se tratava apenas de uma imagem bem-humorada, um "meme".

O vídeo mostra os patinetes enfileirados e uma placa de “vende-se” junto a eles. Algumas pessoas que passavam na via também observaram a situação. Não há detalhes sobre quando o vídeo foi gravado, mas a pessoa que registra diz que a venda ocorre no bairro do Barreiro.

Ainda não há informações oficiais se realmente os patinetes elétricos foram retirados das ruas sem autorização ou se o caso seria uma brincadeira feita por moradores da área.

O compartilhamento dos patinetes eletrônicos para uso em espaços públicos é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Desoneração e Parcerias de Belém. O projeto-piloto terá duração inicial de 180 dias. Ao todo, 600 patinetes estarão disponíveis para locação, de forma gradual, sendo 10% (60 unidades) reservados para uso gratuito da Prefeitura, destinados aos agentes de mobilidade urbana e ordem pública.