Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

O Liberal
fonte

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra vários patinetes elétricos à venda na feira do Barreiro, em Belém. O caso chamou a atenção de centenas de pessoas, pois os equipamentos são públicos e fazem parte de um projeto-piloto da Prefeitura da capital paraense, em parceria com a empresa JET Brasil, para oferecer praticidade e agilidade na locomoção pela cidade. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da prefeitura para verificar se o caso está sendo acompanhado ou se se tratava apenas de uma imagem bem-humorada, um "meme".

O vídeo mostra os patinetes enfileirados e uma placa de “vende-se” junto a eles. Algumas pessoas que passavam na via também observaram a situação. Não há detalhes sobre quando o vídeo foi gravado, mas a pessoa que registra diz que a venda ocorre no bairro do Barreiro.

VEJA MAIS

image Patinete elétrico público se torna alternativa sustentável de mobilidade entre moradores de Belém
Para muitos, os patinetes já se apresentam como uma alternativa sustentável e eficiente para enfrentar o trânsito e circular com mais tranquilidade pelo centro da capital

image Homem é flagrado tentando vender patinete elétrico em Belém
Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado à Seccional de São Brás e autuado por furto

image VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém
Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

Ainda não há informações oficiais se realmente os patinetes elétricos foram retirados das ruas sem autorização ou se o caso seria uma brincadeira feita por moradores da área.

O compartilhamento dos patinetes eletrônicos para uso em espaços públicos é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Desoneração e Parcerias de Belém. O projeto-piloto terá duração inicial de 180 dias. Ao todo, 600 patinetes estarão disponíveis para locação, de forma gradual, sendo 10% (60 unidades) reservados para uso gratuito da Prefeitura, destinados aos agentes de mobilidade urbana e ordem pública. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

patinete elétrico em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

06.08.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

INSPIRAÇÃO

Dia dos Pais: em Belém, filhos seguem carreira de médico e militar do pai

Em um momento especial, o coronel Barletta e os dois filhos já participaram de uma cirurgia juntos

10.08.25 8h00

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

OUTRA UTILIDADE

VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

07.08.25 19h32

BELÉM

Dia dos Pais é marcado por homenagens a entes queridos no Cemitério de Santa Izabel, em Belém

Visitantes transformam a saudade em homenagens e orações

10.08.25 10h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda