Polícia

Homem é flagrado tentando vender patinete elétrico em Belém

Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado à Seccional de São Brás e autuado por furto

O Liberal
fonte

O homem foi flagrado tentando vender um patinete e acabo preso em flagrante (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem tentando vender um patinete elétrico, no bairro da Terra Firme, em Belém. Segundo as primeiras informações, o proprietário do ferro-velho, para o qual o homem tentava vender o equipamento, filmou toda a ação. A Polícia Militar foi acionada e o homem, que aparentemente estava alterado, como se estivesse sob o efeito de alguma substância, foi encaminhado a uma unidade policial.

Em nota, divulgada neste sábado (9), a Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Seccional Urbana de São Brás e será investigado pela Delegacia da Terra Firme. O homem vai responder por furto e está à disposição da Justiça.

VEJA MAIS:

image VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém
Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

image Patinete elétrico público se torna alternativa sustentável de mobilidade entre moradores de Belém
Para muitos, os patinetes já se apresentam como uma alternativa sustentável e eficiente para enfrentar o trânsito e circular com mais tranquilidade pelo centro da capital

Segundo a prefeitura, Belém é a primeira capital do Norte a ter patinetes elétricos. O compartilhamento dos patinetes elétricos para uso em espaços públicos da cidade é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Desoneração e Parcerias, em parceria com a empresa JET Brasil. O Termo de Autorização foi assinado essa semana e garante para a cidade a aquisição de 600 patinetes elétricos, sem custos para o município. A novidade foi anunciada pelo prefeito de Belém, Igor Normando, no dia 2 deste mês. E, a partir de domingo (3), os patinetes começaram a estar gradualmente disponíveis em vários pontos de Belém.

Homem é flagrado tentando vender patinete elétrico em belém

Polícia
