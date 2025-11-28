Homem morre após ser picado por escorpião em área de garimpo em Itaituba

Um homem identificado como Daniel da Conceição Ferreira, de 26 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (28) após sofrer uma picada de escorpião em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso teria sido registrado enquanto a vítima trabalhava no garimpo Fortaleza, localizado na região de Campo Verde.

De acordo com a Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 6h. O responsável pelo garimpo entrou em contato com a guarnição relatando que Daniel havia sido atacado pelo animal a cerca de 160 km da vila de Campo Verde. Diante da gravidade, o homem e outro funcionário colocaram a vítima em um veículo e iniciaram a corrida até o posto de saúde mais próximo.

No entanto, durante o deslocamento, o quadro clínico de Daniel piorou rapidamente. Ele acabou não resistindo e morreu antes mesmo de receber atendimento médico. As autoridades reforçam a importância de procurar ajuda especializada imediatamente em casos de acidentes com animais peçonhentos, especialmente em áreas de difícil acesso.

Em nota, a Polícia Civil informa que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município.