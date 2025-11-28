Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Condenado por furto, ‘Rato’ é preso pela PM em Santarém

O mandado de prisão definitiva foi cumprido na noite de quinta-feira (27)

O Liberal
fonte

()

Um homem identificado como Edicley Aguiar Ramos Lopes, de 34 anos, mais conhecido como ‘Rato’, foi preso pela Polícia Militar em Santarém, no oeste do Pará. O suspeito, que tinha um mandado de prisão definitiva pendente pelo crime de furto, foi capturado na noite de quinta-feira (27) no bairro São José Operário.

O mandado era decorrente de condenação transitada em julgado, expedido pela Vara de Execução Penal. Conforme as informações policiais, no documento constava que a Justiça havia tentado notificar Edicley sobre a condenação de 4 anos e 3 meses em regime semiaberto. No entanto, ele não foi localizado no endereço cadastrado no sistema policial. Assim, o Ministério Público pediu que fosse expedido o mandado de prisão.

Após as buscas, Edicley foi preso na rua Itamarati. Após ser detido, ele foi conduzido pela Polícia Militar para a 16ª Seccional Urbana de Santarém. Na manhã desta sexta-feira (28), o preso já seria encaminhado para o complexo penitenciário Silvio Hall de Moura para dar início ao cumprimento da pena.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que a Polícia Militar apresentou um homem à Seccional de Santarém nesta quinta-feira (27), onde foi cumprido um mandado de prisão definitiva pelo crime de furto. "Ele permanece à disposição da Justiça", disse.

