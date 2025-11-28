Condenado por furto, ‘Rato’ é preso pela PM em Santarém

Um homem identificado como Edicley Aguiar Ramos Lopes, de 34 anos, mais conhecido como ‘Rato’, foi preso pela Polícia Militar em Santarém, no oeste do Pará. O suspeito, que tinha um mandado de prisão definitiva pendente pelo crime de furto, foi capturado na noite de quinta-feira (27) no bairro São José Operário.

O mandado era decorrente de condenação transitada em julgado, expedido pela Vara de Execução Penal. Conforme as informações policiais, no documento constava que a Justiça havia tentado notificar Edicley sobre a condenação de 4 anos e 3 meses em regime semiaberto. No entanto, ele não foi localizado no endereço cadastrado no sistema policial. Assim, o Ministério Público pediu que fosse expedido o mandado de prisão.

Após as buscas, Edicley foi preso na rua Itamarati. Após ser detido, ele foi conduzido pela Polícia Militar para a 16ª Seccional Urbana de Santarém. Na manhã desta sexta-feira (28), o preso já seria encaminhado para o complexo penitenciário Silvio Hall de Moura para dar início ao cumprimento da pena.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que a Polícia Militar apresentou um homem à Seccional de Santarém nesta quinta-feira (27), onde foi cumprido um mandado de prisão definitiva pelo crime de furto. "Ele permanece à disposição da Justiça", disse.