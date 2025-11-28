PC investiga morte de criança de 1 ano encontrada em igarapé de Mãe do Rio
O suposto afogamento foi registrado na tarde desta quarta-feira (26)
A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de 1 ano vítima de um suposto afogamento no município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, a criança foi encontrada dentro de um igarapé localizado atrás da casa da família, na tarde de quarta-feira (26). A vítima foi identificada como Luis Ravy Cordeiro Morais.
"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Mãe do Rio apura o caso para esclarecer as circunstâncias da morte da criança. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.
Os relatos preliminares são de que o caso ocorreu por volta das 16h30, quando o Hospital Municipal Dr. Silas Freitas comunicou à delegacia que uma criança havia chegado à unidade já sem vida. Uma equipe policial foi ao local e confirmou o óbito do menino.
Segundo relatos da mãe, o filho brincava na frente da residência com outras crianças. Ela contou que entrou em casa rapidamente e, ao voltar, não encontrou mais o bebê. A família iniciou buscas imediatas com a ajuda de alguns vizinhos. Após alguns momentos, Luis Ravy foi localizado dentro de um igarapé que passa no quintal da casa dos pais.
O bebê ainda foi levado ao hospital, mas já não apresentava sinais vitais. A equipe médica apenas constatou a morte. O Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas foi acionado para recolher o corpo e realizar os exames necessários.
