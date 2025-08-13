Vídeo de acidente com patinete alerta para cuidados no uso do equipamento em Belém

Um vídeo que voltou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (13) trouxe à tona o alerta sobre os cuidados necessários ao utilizar patinetes. A gravação, feita em março deste ano, mostra um acidente em Paranaguá, no Paraná. Nas imagens, um homem aparece andando de patinete quando, aparentemente, perde o equilíbrio e acaba sendo atropelado por uma carreta. Segundo reportagens publicadas na época, ele era professor e morreu na hora.

Embora o caso não tenha ocorrido em Belém, o episódio chama atenção justamente no momento em que a capital paraense se torna a primeira cidade da região Norte a contar com serviço de patinetes elétricos compartilhados. Desde o início da operação, 600 unidades estão disponíveis para a população, oferecendo uma alternativa de transporte sustentável e prática.

Para evitar acidentes, a Prefeitura de Belém faz algumas recomendações para o uso seguro do equipamento:

É proibido o uso por menores de 18 anos, mesmo com autorização dos responsáveis;

A velocidade máxima permitida é de 20 km/h em ciclovias, 6 km/h em áreas de pedestres e 40 km/h em vias;

O uso em dupla não é permitido, por questões de segurança;

O uso de capacete é recomendado, assim como itens refletivos à noite para melhor visibilidade;

Não é necessário ter CNH para conduzir;

É proibido dirigir sob efeito de álcool.