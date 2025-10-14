Conheça cinco doramas que são clássicos de sucesso da década de 2000

O sucessos dos doramas não é recente. Eles atream o público há muito tempo. Um exemplo disso são as produções asiáticas famosas na década de 2000. Algumas pessoas podem até não ter começado a gostar desde essa época, mas conhecem os títulos desta lista com gosto de nostalgia.

Dentre as indicações está o J-drama que é considerado como uma das séries mais emocionantes. O dorama "Um Litro de Lágrima", também conhecido pelo título em inglês "One Liter of Tears", promete arrancar muitas lágrimas dos fãs de um drama.

O enredo da história é sobre uma estudante que vai entrar no ensino médio e leva vida tranquilamente. Aspirando sonhos e trilhando a juventude, ela vê sua vida virar do avesso após uma descoberta. Mesmo assim, ela tenta manter o brilho nos olhos.

O elenco principal é formado por Sawajiri Erika, Nishikido Ryo e Yakushimaru Hiroko. A direção é por conta de Murakami Shosuke ("Cinderela Prometida") e Kinoshita Takao ("Ela Era Linda"). O roteiro é assinado por Yokota Rie ("É Sua Culpa Que Meu Coração Bate"), Egashira Michiru ("Meu Namorado Preguiçoso") e Oshima Satomi ("A Esposa do Meu Marido").

Confira cinco doramas da década de 2000:

1. Dorama "Você é Linda" ("You're Beautiful")

O dorama "Você é Linda" está disponível na Netflix, Viki e Kocowa (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem mora num convento e sonha em se tornar freira. Só que a sua vida muda quando ela é convidada para ficar no lugar do irmão gêmeo numa banda, já que ele precisa corrigir uma cirurgia plástica que não teve um bom resultado. Vivendo no universo K-pop, ela terá que esconder sua real identidade para não ter problemas.

Elenco: Jang Keun-suk, Park Shin-hye e Lee Hong-gi

Gênero: Romance

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

2. Dorama "Minha Bela Dama" ("My Fair Lady")

Sinopse: Uma mulher leva uma vida de luxo rodeada de empregados que estão lá para servi-la. Enquanto isso, os homens a desejam e as mulheres não simpatizam com ela. Ela é uma das pessoas mais famosas da alta sociedade do país e é dona de um empreendimento que a faz viver como princesa. Tudo isso até ela encontrar um homem que a faz mudar de vida, passando até a fazer serviço comunitário.

Elenco: Yoon Eun-hey, Yoon Sang-hyun, Jung Il-woo e Moon Chae-won

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 16

Onde assistir: Kocowa

3. Dorama "Sonata de Inverno"

Sinopse: Uma mulher está prestes a se casar com o seu colega de escola. Acontece que ela sempre o viu como um irmão, mas decidiu se casar após um antigo amor sumir sem deixar explicação. No dia do casamento, alguns antigos colegas comparecem na festa e o namorado de uma delas se parace muito aquela antiga paixão.

Elenco: Bae Yong-joon, Choi Ji-woo, Park Yong-ha e Park Sol-mi

Gênero: Melodrama e Romance

Número de episódios: 20

Onde assistir: Kocowa

4. Dorama "Meninos Antes de Flores" ("Boys Over Flowers")

O dorama "Menino Antes de Flores" está disponível na Netflix e no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma estudante do ensino médio consegue um bolsa de estudos numa escola que é frequentada apenas pela elite do país. Lá, quatro garotos mais ricos dominam o colégio. Ela busca não se meter em problema, mas tudo muda quando precisa ajudar uma amiga. A partir daí ela passa a ser um alvo do grupo.

Elenco: Lee Min-ho, Ku Hye-sun e Kim Hyun-joonge

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 25

Onde assistir: Netflix e Viki

5. Dorama "Um Litro de Lágrimas" ("One Liter of Tears")

O dorama "Um Litro de Lágrimas" não está disponível no Brasil (Divulgação)

Sinopse: Uma adolescente de 15 anos vai entrar no ensino médio. Ela é filha de uma família que trabalha numa loja de tofu. Certo dia, ela começa a passar por situações estranhas, como cair no meio da rua, perder o equilíbrio e andar de forma desajeitada. Quando é levada ao médico, ela é diagnosticada com uma doença que pode comprometer a sua vida.

Elenco: Sawajiri Erika, Nishikido Ryo e Yakushimaru Hiroko

Gênero: Drama

Número de episódios: 11

Onde assistir: Não está disponível nas plataformas de streaming oficias

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)