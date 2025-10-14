Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça cinco doramas que são clássicos de sucesso da década de 2000

A lista conta com J-dramas e K-dramas de diversos gêneros

Rafael Lédo
fonte

O dorama "Winter Sonata" está disponível no Kocowa (Divulgação)

O sucessos dos doramas não é recente. Eles atream o público há muito tempo. Um exemplo disso são as produções asiáticas famosas na década de 2000. Algumas pessoas podem até não ter começado a gostar desde essa época, mas conhecem os títulos desta lista com gosto de nostalgia.

Dentre as indicações está o J-drama que é considerado como uma das séries mais emocionantes.  O dorama "Um Litro de Lágrima", também conhecido pelo título em inglês "One Liter of Tears", promete arrancar muitas lágrimas dos fãs de um drama.

VEJA MAIS

image Conheça três doramas com Choi Woo-shik, estrela de 'Amor de Mentirinha'
Ator é um dos protagonistas do filme sul-coreano 'Parasita', ganhador do Oscar em 2020

image Conheça cinco doramas que acabaram de chegar no Viki com episódios grátis
O Rakuten Viki é uma das maiores plataformas de séries e filmes asiáticos

O enredo da história é sobre uma estudante que vai entrar no ensino médio e leva vida tranquilamente. Aspirando sonhos e trilhando a juventude, ela vê sua vida virar do avesso após uma descoberta. Mesmo assim, ela tenta manter o brilho nos olhos.

O elenco principal é formado por Sawajiri Erika, Nishikido Ryo e Yakushimaru Hiroko. A direção é por conta de Murakami Shosuke ("Cinderela Prometida") e Kinoshita Takao ("Ela Era Linda"). O roteiro é assinado por Yokota Rie ("É Sua Culpa Que Meu Coração Bate"), Egashira Michiru ("Meu Namorado Preguiçoso") e Oshima Satomi ("A Esposa do Meu Marido").

Confira cinco doramas da década de 2000:

1. Dorama "Você é Linda" ("You're Beautiful")

image O dorama "Você é Linda" está disponível na Netflix, Viki e Kocowa (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem mora num convento e sonha em se tornar freira. Só que a sua vida muda quando ela é convidada para ficar no lugar do irmão gêmeo numa banda, já que ele precisa corrigir uma cirurgia plástica que não teve um bom resultado. Vivendo no universo K-pop, ela terá que esconder sua real identidade para não ter problemas.
Elenco: Jang Keun-suk, Park Shin-hye e Lee Hong-gi
Gênero: Romance
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

2. Dorama "Minha Bela Dama" ("My Fair Lady")

Sinopse: Uma mulher leva uma vida de luxo rodeada de empregados que estão lá para servi-la. Enquanto isso, os homens a desejam e as mulheres não simpatizam com ela. Ela é uma das pessoas mais famosas da alta sociedade do país e é dona de um empreendimento que a faz viver como princesa. Tudo isso até ela encontrar um homem que a faz mudar de vida, passando até a fazer serviço comunitário. 
Elenco: Yoon Eun-hey, Yoon Sang-hyun, Jung Il-woo e Moon Chae-won
Gênero: Comédia Romântica
Número de episódios: 16
Onde assistir: Kocowa

3. Dorama "Sonata de Inverno"

Sinopse: Uma mulher está prestes a se casar com o seu colega de escola. Acontece que ela sempre o viu como um irmão, mas decidiu se casar após um antigo amor sumir sem deixar explicação. No dia do casamento, alguns antigos colegas comparecem na festa e o namorado de uma delas se parace muito aquela antiga paixão.
Elenco: Bae Yong-joon, Choi Ji-woo, Park Yong-ha e Park Sol-mi
Gênero: Melodrama e Romance
Número de episódios: 20
Onde assistir: Kocowa

4. Dorama "Meninos Antes de Flores" ("Boys Over Flowers")

image O dorama "Menino Antes de Flores" está disponível na Netflix e no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma estudante do ensino médio consegue um bolsa de estudos numa escola que é frequentada apenas pela elite do país. Lá, quatro garotos mais ricos dominam o colégio. Ela busca não se meter em problema, mas tudo muda quando precisa ajudar uma amiga. A partir daí ela passa a ser um alvo do grupo.
Elenco: Lee Min-ho, Ku Hye-sun e Kim Hyun-joonge
Gênero: Comédia Romântica
Número de episódios: 25
Onde assistir: Netflix e Viki

5. Dorama "Um Litro de Lágrimas" ("One Liter of Tears")

image O dorama "Um Litro de Lágrimas" não está disponível no Brasil (Divulgação)

Sinopse: Uma adolescente de 15 anos vai entrar no ensino médio. Ela é filha de uma família que trabalha numa loja de tofu. Certo dia, ela começa a passar por situações estranhas, como cair no meio da rua, perder o equilíbrio e andar de forma desajeitada. Quando é levada ao médico, ela é diagnosticada com uma doença que pode comprometer a sua vida. 
Elenco: Sawajiri Erika, Nishikido Ryo e Yakushimaru Hiroko
Gênero: Drama
Número de episódios: 11
Onde assistir: Não está disponível nas plataformas de streaming oficias

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dorama

doramas

dorama na netflix

dorama no viki

dorama no kocowa

k-drama

k-dramas

j-drama

j-drama na netflix
Dorama
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ABERTA AO PÚBLICO

Exposição 'Linhas' revela olhares bordados sobre a Amazônia

Ao longo de outubro, mostra reúne bordados manuais de 12 artistas que retratam, com sensibilidade e criatividade, as paisagens e símbolos da Amazônia.

14.10.25 21h43

BRINCADEIRA

Linn vira 'madrinha' de 'bebês' de Leona Vingativa durante chá de revelação no Combu; entenda

A influencer celebrou mais um mês de sua “gravidez” em uma festa repleta de humor

13.10.25 21h04

FAMOSOS

Filha de Eminem anuncia gravidez e rapper será avô pela segunda vez

O anúncio da novidade foi feita nas redes sociais de Alaine Marie Scott, filha mais velha do artista

13.10.25 20h29

CURTIÇÃO 💃

VÍDEO: Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

A cantora marcou presença na pista e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

13.10.25 19h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

deu ruim

Modelo brasileira é vetada pela Victoria's Secret por vender conteúdo adulto; saiba quem é

Mariana Marquini, alega que não foi avisada da proibição antes de iniciar o processo seletivo

13.10.25 16h10

LITERATURA

Dançarina e ex-BBB, Isabelle Nogueira divulga o livro ‘As Aventuras da Cunhã’

Apresentadora divulgou a segunda edição de ‘As Aventuras da Cunhã’, escrito em parceria com Darlisom Ferreira

14.10.25 12h11

acabou a novela

Ana Castela e Zé Felipe se beijam publicamente na frente de ex do cantor

"Uma imagem vale mais que mil palavras, né?", disse o perfil do programa em que os cantores se apresentaram

13.10.25 10h58

REMISTAS

Alane Dias e Francisco Gil são flagrados curtindo clássico Re-Pa no Mangueirão

Casal é visto torcendo pelo Clube do Remo na noite desta terça-feira (14/10)

14.10.25 21h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda