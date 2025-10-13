Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça três doramas com Choi Woo-shik, estrela de 'Amor de Mentirinha'

Ator é um dos protagonistas do filme sul-coreano 'Parasita', ganhador do Oscar em 2020

Rafael Lédo
fonte

Choi Woo-shik é um atores principais do dorama "Amor de Mentirinha" do filme "Parasita" (Reprodução / Instagram @dntlrdl)

O ator Choi Woo-shik está marcado na história da dramaturgia. Além dos doramas que já estrelou, ele é um dos protagonistas do filme sul-coreano ganhador de quatro estatuetas do Oscar, "Parasita". Por ter dedicado a maior parte da carreira às telonas, ele possui poucos papéis principais quando se trata de séries. Mesmo assim, ele possui participações memoráveis.

Em 2025, ele atuou em "Um Amor de Cinema", um dos K-dramas mais bem-avaliados do ano. A expectativa é em relação ao dorama que estreou recentemente na Disney+. Os fãs aguardam pelos próximos episódios da segunda produção do ano. "Você Se Casaria Comigo?" está disponível na plataforma de streaming. 

Dentre as indicações está o dorama "Nosso Eterno Verão". O enredo da história é sobre um casal que gravou um documentário viral ainda nos tempos da escola. Por conta das brigas, eles se separaram. Acontece que o destino tinha algo a mais reservado para eles.

O elenco principal é formado por Choi Woo-shik, Kim Da-mi e Kim Sung-cheol. O roteiro do K-drama é assinado por Lee Na Eun ("Um Amor de Cinema"). A direção da série sul-coreana é por conta de Kim Yoon Jin ("Tell Me That You Love Me").

Confira três doramas com Choi Woo-shik:

1. Dorama "Um Amor de Cinema"

Sinopse: Um casal de jovens amantes de cinema não faziam ideia do que estava por vir. Enquanto ele é um cinéfilo, ela é uma diretora iniciante. Eles vivem um relacionamento curto, mas que os deixaria marcado para sempre. Algum tempo depois, ele se encontram novamente e vão ter que buscar para saber o que realmente aconteceu no passado.
Elenco: Choi Woo-shik, Park Bo-young e Lee Jun-young
Número de episódios: 10
Gênero: Drama
Onde assistir: Netflix

2. Dorama "A Killer Paradox"

Sinopse: Um jovem fica preocupado após matar uma pessoa e se sente muito culpado. Logo ele descobre que a sua vítima era um serial killer. Aos poucos percebe que tem uma habilidade para identificar as "pessoas ruins" que cruzam o seu caminho. Esse é o começo de uma jornada que pode torná-lo herói.
Elenco: Choi Woo-shik, Son Suk-ku e Lee Hee-jun
Número de episódios: 8
Gênero: Suspense
Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Nosso Eterno Verão"

Sinopse: Dois estudantes do ensino médio gravam um documentário que logo ganha as redes sociais. Apesar de serem namorados, eles brigam muito e acabam se separando sob a promessa de nunca mais se verem. Só que o sucesso da produção deles faz com que eles tenham que se reencontrar anos mais tarde. Por conta disso, eles vão ter que trabalhar juntos novamente.
Elenco: Choi Woo-shik, Kim Da-mi e Kim Sung-cheol
Número de episódios: 16
Gênero: Romance
Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

