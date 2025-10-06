Conheça cinco doramas com Son Ho-jun, estrela de 'Equipe de Emergência'

Son Ho-jun é um artista sul-coreano que possui um currículo de respeito. Com alguns doramas de sucesso na carreira, como o K-drama "Equipe de Emergência", Ho-jun afirmou que está dando uma pausa na carreira. As revelações foram feitas durante um entrevista ao programa do humorista Heo Kyung-hwan, no YouTube.

Durante o primeiro episódios do canal, o artista atualizou os fãs sobre a sua atual situação: "Não estou realmente escolhendo um projeto nem nada. Nada está decidido ainda, então não há nada acontecendo".

Vale relembrar algumas produções que Son Ho-jun já participou ou protagonizou. Dentre elas, está o dorama "Meu Final Feliz", seu último papel nas telinhas. O enredo da história é sobre um casal que está em risco por causa da inveja de uma antiga amiga e o ciúme da esposa.

O elenco principal é formado por Jang Na-ra, Son Ho-jun, So Yi-hyun e Lee Ki-taek. O roteiro é assinado por Park Sun Hee ("O Mistério da Srta. Kim"). A direção é por conta de Jo Soo Won ("Doctor John").

Confira cinco doramas com Son Ho-jun:

1. Dorama "Was Is Love?"

Sinopse: Uma mulher não tem um relacionamento sério há mais de 14 anos. Uma mãe solteira e produtora cinematográfica, agora tem quatro pretendentes. Todos são de uma forma e vão fazer de tudo para conquistar o coração dessa mulher que batalha para ter sucesso na vida.

Elenco: Song Ji-hyo, Son Ho-jun e Song Jong-ho

Gênero: Romance

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Redescobrindo o Amor"

Sinopse: Na juventude, eles se amavam e eram apaixonados um pelo o outro. Não tinha espaço para uma vida longe. Acontece que, depois de 38 anos de relacionamento, os dois se odeiam e se arrependem de algumas escolhas que tomaram na vida. Só que eles têm a oportunidade de viajar no tempo e voltam 20 anos.

Elenco: Chang Na-ra, Son Ho-jun e Huh Jung-min

Gênero: Romance

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Meu Final Feliz" ("My Happy End")

Sinopse: Uma mulher leva uma vida aparentemente perfeita. Bem-sucedida no trabalho e com um casamento estável e cheio de amor, tudo muda quando ela reencontra uma antiga amiga, que está passando por um momento turbulento na vida. Esta é a oportunidade perfeita para a inveja e o ciúme entrarem em cena e tudo começar a desmoronar.

Elenco: Jang Na-ra, Son Ho-jun, So Yi-hyun, Lee Ki-taek

Gênero: Suspense

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Radiante"

O dorama "Radiante" está disponível na Netflix, Viki e Kocowa (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem com muitos sonhos e ambições vê sua vida mudar quando se torna uma senhora de 70 anos de forma misteriosa. Certo dia, ela encontra um jovem com quem compartilhar a vida. Eles acabam encontrando novos significados sobre o que é viver, assim como as visões sobre tempo, amor e objetivos.

Elenco: Kim Hye-ja, Han Ji-min, Nam Joo-hyuk e Son Ho-jun

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

5. Dorama "Equipe de Emergência Médica"

Sinopse: Um caso complicado vem aterrorizando os moradores de uma cidade. Incêndios criminosos estão causando estragos e medo. Quando um bombeiro e um detetive entram numa casa que estava pegando fogo e acreditam estar perto de solucionar o caso, logo eles vão perceber que é apenas o início de tudo. Por conta disso, ele vão ter que receber ajuda de pessoas de fora.

Elenco: Kim Rae-won, Son Ho-jun, Gong Seung-yeon, Seo Hyun-chul, Kang Ki-doong e Son Ji-yoon

Gênero: Ação

Número de episódios: 12

Onde assistir: Disney+

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)