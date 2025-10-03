Capa Jornal Amazônia
Conheça três doramas com Lee Chae-min, estrela de 'Bon Appétit, Vossa Majestade'

Ator está fazendo sucesso no novo K-dramas da Netflix ao lado de Lim Yoon-a e Kang Hanna

Rafael Lédo
fonte

Lee Chae-min é um dos protagonistas do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade" (Reprodução / Instagram @l.c.m____)

A carreira do ator Lee Chae-min é relativamente recente. Mesmo assim, ele já estrelou alguns doramas de sucesso. É o caso do mais novo K-drama disponível da Netflix, "Bon Appétit, Vossa Majestade". Nesta produção, ele é um dos protagonistas, ao lado de Lim Yoon-a e Kang Hanna. Além deste, Chae-min possui outros trabalhos.

A estreia do ator nas telinhas aconteceu em 2021. Desde lá, ele já participou de nove K-dramas, em que foi protagonista de três. Por conta do talento dele, Chae-min já está escalado para o papel principal de uma nova série sul-coreana.

Dentre as indicações está o dorama "Hierarchy", cujo enredo se passa numa escola em que os alunos são selecionados logo após o nascimento. Apenas os herdeiros das famílias mais poderosas do país podem estudar lá. Só que um aluno misterioso passa a fazer parte da instituição e isso pode alterar a dinâmica do local.

O elenco principal é formado por Roh Jeong-eui, Lee Chae-min e Kim Jae-won. A direção é por conta de Bae Hyun Jin ("Alquimia das Almas"). O roteiro é assinado por Choo Hye Mi ("Já Era Horas").

image Lee Chae-min nos bastidores da série sul-coreana "Bon Appétit, Vossa Majestade" (Reprodução / Instagram @l.c.m____)

Confira três doramas com Lee Chae-min:

1. Dorama "Crushology 101"

Sinopse: Uma jovem acredita que a sinceridade é o que mais importa num namoro. Acontece que, por sempre levar em consideração a beleza do pretendente, ela já fez muitas escolhas ruins na vida. Depois de passar por momentos ruins com o ex, ela está decidida a mudar os critérios e conhecer um homem de verdade para namorar. Depois da mudança de perspectiva, ela passa a ter quatro escolhas difíceis.
Elenco: Roh Jeong-eui, Lee Chae-min, Cho Jun-young, Hong Min-ki e Kim Hyun-jin
Número de episódios: 12
Onde assistir: Viki e Kocowa

2. Dorama "Hierarchy"

[youutbe=pHPzyl1o3W0]

Sinopse: A vida numa escola feita apenas para os herdeiros da elite do país passa por mudanças após a chegada de um aluno. A história dele é um mistério para todos e isso pode colocar em risco o poder de três estudantes que dominam o colégio.
Elenco: Roh Jeong-eui, Lee Chae-min e Kim Jae-won
Número de episódios: 7
Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Vejo Você na Próxima Vida"

Sinopse: Uma mulher consegue lembrar de todas as suas vidas passadas. Ela já reencarnou por 18 vezes em quase mil anos. Na sua última vida, acabou morrendo por causa de acidente, mas está determinada a reencontrar todas as pessoas que amou nesta nova oportunidade. Só que a vida das pessoas já não é mais a mesma depois da sua partida.
Elenco: Shin Hae-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung e Lee Chae-min
Número de episódios: 12
Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

