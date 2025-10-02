Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Confira a lista completa dos doramas que estreiam em outubro

Os fãs do universo do dorama ganham mais opções de conteúdo neste mês que inicia

Rafael Lédo
fonte

Dorama "Moon River" estreia em outubro nas telinhas (Divulgação)

Neste mês de outubro, os fãs de doramas vão ter novas produções disponíveis para curtir nas principais plataformas de streaming. Tanto a Netflix quanto o Viki já anunciaram novas séries asiáticas. O mês marca o retorno de Kim Woo-bin, que está volta após tratamento de câncer e estrela o K-drama "Gênios dos Desejos" ao lado de Suzy e Kim Me-kyung.

Dentre as indicações está o J-drama "Românticos Anônimos". O enredo da história é sobre uma um casal improvável que terá que enfrentar alguns obstáculos para fazer o relacionamento dar certo, inclusive um transtorno de ansiedade que os fazem se distanciar dos outros. 

VEJA MAIS

image Conheça três doramas com Ryeoun, estrela do K-drama 'Melancia Cintilante'
A série sul-coreana é uma das mais bem-avaliadas entre os fãs

image Conheça três doramas com o ator Kang Ha-neul, estrela do K-drama 'Gostinho de Amor'
O ator estrelou a série mais assistida de todos os tempos da Netflix; saiba mais

O elenco principal do dorama japonês é formado por Shun Oguri, Han Hyo-joo e Yuri Nakamura. A direção é por conta de Tsukikawa Sho, que dirigiu o live action de "Yu Yu Hakusho". O roteiro é assinado por Okada Yoshikazu ("Depois do Adeus") e Kim Ji Hyun ("Todo Mundo Diz Kungdari").

Doramas que estreiam em outubro de 2025:

1. Dorama "Gênios dos Desejos"

Sinopse: Um gênio que estava preso há mais de mil anos no seu artefato não podia realizar os desejos de ninguém. Uma jovem acaba tropeçando numa lâmpada mágica e desperta um espírito misterioso. Ela se torna sua nova mestra, mas é uma pessoa que não sente nenhum tipo de emoção e segue a vida sem questionamentos. Agora ele terá como desafio transformar a vida dela, que sempre esteve aos cuidados da avó.
Elenco: Kim Woo-bin, Suzy e Kim Me-kyung
Número de episódios: 13
Onde assistir: Netflix
Data de estreia: 3 de outubro

2. Dorama "Would You Marry Me?"

Sinopse: O herdeiro da padaria mais antiga do país está pronto para assumir o lugar do pai na empresa. Apesar de ser um talentoso líder, ele é uma pessoa narcisista e perfeccionista. Certo dia, o relacionamento dele com uma designer de uma empresa parceira muda. Ela acabou de descobrir que estava sendo traída pelo ex-noivo. Mesmo assim, ela ainda tem esperanças de ganhar um prêmio concedido pelo governo para as pessoas que se casam. Por conta disso, os dois decidem por um casamento falso.
Elenco: Choi Woo-shik, Jung So-min, Seo Bum-june, Shin Seul-ki e Bae Na-ra
Número de episódios: 12
Onde assistir: Disney+
Data de estreia: 10 de outubro

3. Dorama "Typhoon Family"

Sinopse: Durante os anos 90, a Coreia do Sul passou por uma crise financeira, assim como outros países asiáticos. Neste cenário, um jovem precisa assumir a empresa do pai. Enquanto tenta lidar com os novos desafios, fica sabendo que os negócios estão prestes a falir. Ele recebe a ajuda de uma contadora, que trabalha para sustentar a família por ser a filha mais velha. Juntos eles tentam se reerguer. 
Elenco: Lee Jun-ho, Kim Min-ha e Kim Min-seok
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix
Data de estreia: 11 de outubro

4. Dorama "Românticos Anônimos"

Sinopse: Duas pessoas precisam lidar com o transtorno de ansiedade. Apesar disso, o que os acaba unindo é amor pelo chocolate. Enquanto ele não consegue tocar fisicamente nos outros, ela tem dificuldades em fazer contato visual. Mesmo assim estão dispostos a encontrar o sucesso nas carreiras profissionais sem esquecer do amor. Com a ajuda de alguns amigos tudo pode ser possível.
Elenco: Shun Oguri, Han Hyo-joo e Yuri Nakamura
Número de episódios: 8
Onde assistir: Netflix
Data de estreia: 16 de outubro

5. Dorama "Spirit Fingers"

image Dorama "Spirit Fingers" estreia no próximo dia 29, mas ainda não tem plataforma no Brasil (Divulgação)

Sinopse: Uma estudante do ensino médio não tem nenhuma habilidade específica. Dentro de casa, a mãe não se importa com as opiniões e os sentimentos da filha e prefere o irmão mais velho e o irmão mais novo da jovem. A vida dela muda quando encontra um homem que a pede para servir de modelo para um grupo de desenho. Ela ganha confiança e acaba descobrindo um mundo novo.
Elenco: Park Ji-hu, Cho Jun-young, Choi Bo-min e Park You-na
Número de episódios: 12
Onde assistir: Sem plataforma oficial no Brasil
Data de estreia: 29 de outubro

6. Dorama "Moon River"

Sinopse: O destino quis que um príncipe herdeiro encontrasse uma comerciante itinerante. Ele acabou de perder a sua princesa, por isso perdeu a felicidade. Ela perdeu a memória, mas é muito parecida com a falecida. Enquanto ele está em busca de vingança, os dois acabam trocando de corpo e tudo se torna um caos. 
Elenco: Kang Tae-oh, Kim Se-jung, Lee Shin-young, Hong Su-zu e Jin Goo
Número de episódios: 14
Onde assistir: Sem plataforma oficial no Brasil
Data de estreia: 31 de outubro

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dorama

doramas

doramas netflix

doramas disney+

doramas viki

j-drama

j-drama na netflix

k-drama

k-dramas
Dorama
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre; veja o vídeo

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

02.10.25 11h00

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda