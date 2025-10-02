Confira a lista completa dos doramas que estreiam em outubro
Os fãs do universo do dorama ganham mais opções de conteúdo neste mês que inicia
Neste mês de outubro, os fãs de doramas vão ter novas produções disponíveis para curtir nas principais plataformas de streaming. Tanto a Netflix quanto o Viki já anunciaram novas séries asiáticas. O mês marca o retorno de Kim Woo-bin, que está volta após tratamento de câncer e estrela o K-drama "Gênios dos Desejos" ao lado de Suzy e Kim Me-kyung.
Dentre as indicações está o J-drama "Românticos Anônimos". O enredo da história é sobre uma um casal improvável que terá que enfrentar alguns obstáculos para fazer o relacionamento dar certo, inclusive um transtorno de ansiedade que os fazem se distanciar dos outros.
O elenco principal do dorama japonês é formado por Shun Oguri, Han Hyo-joo e Yuri Nakamura. A direção é por conta de Tsukikawa Sho, que dirigiu o live action de "Yu Yu Hakusho". O roteiro é assinado por Okada Yoshikazu ("Depois do Adeus") e Kim Ji Hyun ("Todo Mundo Diz Kungdari").
Doramas que estreiam em outubro de 2025:
1. Dorama "Gênios dos Desejos"
Sinopse: Um gênio que estava preso há mais de mil anos no seu artefato não podia realizar os desejos de ninguém. Uma jovem acaba tropeçando numa lâmpada mágica e desperta um espírito misterioso. Ela se torna sua nova mestra, mas é uma pessoa que não sente nenhum tipo de emoção e segue a vida sem questionamentos. Agora ele terá como desafio transformar a vida dela, que sempre esteve aos cuidados da avó.
Elenco: Kim Woo-bin, Suzy e Kim Me-kyung
Número de episódios: 13
Onde assistir: Netflix
Data de estreia: 3 de outubro
2. Dorama "Would You Marry Me?"
Sinopse: O herdeiro da padaria mais antiga do país está pronto para assumir o lugar do pai na empresa. Apesar de ser um talentoso líder, ele é uma pessoa narcisista e perfeccionista. Certo dia, o relacionamento dele com uma designer de uma empresa parceira muda. Ela acabou de descobrir que estava sendo traída pelo ex-noivo. Mesmo assim, ela ainda tem esperanças de ganhar um prêmio concedido pelo governo para as pessoas que se casam. Por conta disso, os dois decidem por um casamento falso.
Elenco: Choi Woo-shik, Jung So-min, Seo Bum-june, Shin Seul-ki e Bae Na-ra
Número de episódios: 12
Onde assistir: Disney+
Data de estreia: 10 de outubro
3. Dorama "Typhoon Family"
Sinopse: Durante os anos 90, a Coreia do Sul passou por uma crise financeira, assim como outros países asiáticos. Neste cenário, um jovem precisa assumir a empresa do pai. Enquanto tenta lidar com os novos desafios, fica sabendo que os negócios estão prestes a falir. Ele recebe a ajuda de uma contadora, que trabalha para sustentar a família por ser a filha mais velha. Juntos eles tentam se reerguer.
Elenco: Lee Jun-ho, Kim Min-ha e Kim Min-seok
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix
Data de estreia: 11 de outubro
4. Dorama "Românticos Anônimos"
Sinopse: Duas pessoas precisam lidar com o transtorno de ansiedade. Apesar disso, o que os acaba unindo é amor pelo chocolate. Enquanto ele não consegue tocar fisicamente nos outros, ela tem dificuldades em fazer contato visual. Mesmo assim estão dispostos a encontrar o sucesso nas carreiras profissionais sem esquecer do amor. Com a ajuda de alguns amigos tudo pode ser possível.
Elenco: Shun Oguri, Han Hyo-joo e Yuri Nakamura
Número de episódios: 8
Onde assistir: Netflix
Data de estreia: 16 de outubro
5. Dorama "Spirit Fingers"
Sinopse: Uma estudante do ensino médio não tem nenhuma habilidade específica. Dentro de casa, a mãe não se importa com as opiniões e os sentimentos da filha e prefere o irmão mais velho e o irmão mais novo da jovem. A vida dela muda quando encontra um homem que a pede para servir de modelo para um grupo de desenho. Ela ganha confiança e acaba descobrindo um mundo novo.
Elenco: Park Ji-hu, Cho Jun-young, Choi Bo-min e Park You-na
Número de episódios: 12
Onde assistir: Sem plataforma oficial no Brasil
Data de estreia: 29 de outubro
6. Dorama "Moon River"
Sinopse: O destino quis que um príncipe herdeiro encontrasse uma comerciante itinerante. Ele acabou de perder a sua princesa, por isso perdeu a felicidade. Ela perdeu a memória, mas é muito parecida com a falecida. Enquanto ele está em busca de vingança, os dois acabam trocando de corpo e tudo se torna um caos.
Elenco: Kang Tae-oh, Kim Se-jung, Lee Shin-young, Hong Su-zu e Jin Goo
Número de episódios: 14
Onde assistir: Sem plataforma oficial no Brasil
Data de estreia: 31 de outubro
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)
