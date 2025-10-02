Confira a lista completa dos doramas que estreiam em outubro

Neste mês de outubro, os fãs de doramas vão ter novas produções disponíveis para curtir nas principais plataformas de streaming. Tanto a Netflix quanto o Viki já anunciaram novas séries asiáticas. O mês marca o retorno de Kim Woo-bin, que está volta após tratamento de câncer e estrela o K-drama "Gênios dos Desejos" ao lado de Suzy e Kim Me-kyung.

Dentre as indicações está o J-drama "Românticos Anônimos". O enredo da história é sobre uma um casal improvável que terá que enfrentar alguns obstáculos para fazer o relacionamento dar certo, inclusive um transtorno de ansiedade que os fazem se distanciar dos outros.

VEJA MAIS

O elenco principal do dorama japonês é formado por Shun Oguri, Han Hyo-joo e Yuri Nakamura. A direção é por conta de Tsukikawa Sho, que dirigiu o live action de "Yu Yu Hakusho". O roteiro é assinado por Okada Yoshikazu ("Depois do Adeus") e Kim Ji Hyun ("Todo Mundo Diz Kungdari").

Doramas que estreiam em outubro de 2025:

1. Dorama "Gênios dos Desejos"

Sinopse: Um gênio que estava preso há mais de mil anos no seu artefato não podia realizar os desejos de ninguém. Uma jovem acaba tropeçando numa lâmpada mágica e desperta um espírito misterioso. Ela se torna sua nova mestra, mas é uma pessoa que não sente nenhum tipo de emoção e segue a vida sem questionamentos. Agora ele terá como desafio transformar a vida dela, que sempre esteve aos cuidados da avó.

Elenco: Kim Woo-bin, Suzy e Kim Me-kyung

Número de episódios: 13

Onde assistir: Netflix

Data de estreia: 3 de outubro

2. Dorama "Would You Marry Me?"

Sinopse: O herdeiro da padaria mais antiga do país está pronto para assumir o lugar do pai na empresa. Apesar de ser um talentoso líder, ele é uma pessoa narcisista e perfeccionista. Certo dia, o relacionamento dele com uma designer de uma empresa parceira muda. Ela acabou de descobrir que estava sendo traída pelo ex-noivo. Mesmo assim, ela ainda tem esperanças de ganhar um prêmio concedido pelo governo para as pessoas que se casam. Por conta disso, os dois decidem por um casamento falso.

Elenco: Choi Woo-shik, Jung So-min, Seo Bum-june, Shin Seul-ki e Bae Na-ra

Número de episódios: 12

Onde assistir: Disney+

Data de estreia: 10 de outubro

3. Dorama "Typhoon Family"

Sinopse: Durante os anos 90, a Coreia do Sul passou por uma crise financeira, assim como outros países asiáticos. Neste cenário, um jovem precisa assumir a empresa do pai. Enquanto tenta lidar com os novos desafios, fica sabendo que os negócios estão prestes a falir. Ele recebe a ajuda de uma contadora, que trabalha para sustentar a família por ser a filha mais velha. Juntos eles tentam se reerguer.

Elenco: Lee Jun-ho, Kim Min-ha e Kim Min-seok

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

Data de estreia: 11 de outubro

4. Dorama "Românticos Anônimos"

Sinopse: Duas pessoas precisam lidar com o transtorno de ansiedade. Apesar disso, o que os acaba unindo é amor pelo chocolate. Enquanto ele não consegue tocar fisicamente nos outros, ela tem dificuldades em fazer contato visual. Mesmo assim estão dispostos a encontrar o sucesso nas carreiras profissionais sem esquecer do amor. Com a ajuda de alguns amigos tudo pode ser possível.

Elenco: Shun Oguri, Han Hyo-joo e Yuri Nakamura

Número de episódios: 8

Onde assistir: Netflix

Data de estreia: 16 de outubro

5. Dorama "Spirit Fingers"

Dorama "Spirit Fingers" estreia no próximo dia 29, mas ainda não tem plataforma no Brasil (Divulgação)

Sinopse: Uma estudante do ensino médio não tem nenhuma habilidade específica. Dentro de casa, a mãe não se importa com as opiniões e os sentimentos da filha e prefere o irmão mais velho e o irmão mais novo da jovem. A vida dela muda quando encontra um homem que a pede para servir de modelo para um grupo de desenho. Ela ganha confiança e acaba descobrindo um mundo novo.

Elenco: Park Ji-hu, Cho Jun-young, Choi Bo-min e Park You-na

Número de episódios: 12

Onde assistir: Sem plataforma oficial no Brasil

Data de estreia: 29 de outubro

6. Dorama "Moon River"

Sinopse: O destino quis que um príncipe herdeiro encontrasse uma comerciante itinerante. Ele acabou de perder a sua princesa, por isso perdeu a felicidade. Ela perdeu a memória, mas é muito parecida com a falecida. Enquanto ele está em busca de vingança, os dois acabam trocando de corpo e tudo se torna um caos.

Elenco: Kang Tae-oh, Kim Se-jung, Lee Shin-young, Hong Su-zu e Jin Goo

Número de episódios: 14

Onde assistir: Sem plataforma oficial no Brasil

Data de estreia: 31 de outubro

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)