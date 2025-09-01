Capa Jornal Amazônia
Conheça três doramas com Ryeoun, estrela do K-drama 'Melancia Cintilante'

A série sul-coreana é uma das mais bem-avaliadas entre os fãs

Rafael Lédo
fonte

Ryeoun já estrelou um dos doramas mais bem-avaliados entre os fãs (Reprodução / Instagram @_ryeoun)

O ator sul-coreano é um dos protagonistas do dorama "Melancia Cintilante", uma das séries mais bem-avaliadas da plataforma Mydramalist. Go Yoon-hwan, mais conhecido como Ryeoun, foi descoberto por uma agência por meio de alguns vídeos que ele criava e publicava nas redes sociais. Ele começou a atuar oficial apenas em 2017.

Apesar de ter uma carreira recente, ela já participou de K-dramas que são sucesso entre os fãs. "Melancia Cintilante" tem nota 9,2 na plataforma de compartilhamento de críticas.

image O dorama "Malencia Cintilante" está disponível no Viki (Divulgação)

Dentre as indicações está o dorama "Classe dos Heróis Fracos 2". Na segunda temporada da série sul-coreana, um jovem estudante precisa de novos ares para continuar sua jornada. Ele muda de escola para ficar longe de problemas, mas parece que eles o perseguem.

O elenco é formado por Park Ji-hoon, Ryeoun, Choi Min-young, Lee Min-jae, Bae Na-ra e Jun. A direção é por conta de Park Dhan Hee ("Gostinho de Amor") e You Su Min, que também escreveu o roteiro da série.

Confira três doramas com Ryeoun:

1. Dorama "Classe dos Heróis Fracos 2"

Sinopse: Depois de viver momentos intensos por causa de bullying, um jovem muda de colégio e está disposto a fazer tudo diferente do passado. Acontece que algumas coisas que aconteceram não saem facilmente da vida dele. O que antes ficava restrito na escola, agora toma proporções ainda maiores e ele precisará enfrentar novos desafios ao lado dos amigos, em que a amizade nasceu da adversidade.
Elenco: Park Ji-hoon, Ryeoun, Choi Min-young, Lee Min-jae, Bae Na-ra e Jun
Número de episódios: 8
Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Namib"

Sinopse: Uma produtora do universo K-pop vê sua vida mudar da água para o vinho depois de ser acusada falsamente de algo que não fez. Por conta disso, ela é demitida da empresa que ajudou a construir. Ela resolve dar a volta por cima e investe no prodígio da música que não deu certo mesmo após 10 anos de treinamento. Ele é a única saída para ela e a família, já que o marido largou a carreira para cuidar do filho.
Elenco: Go Hyun-jung, Ryeoun e Yoon Sang-hyun
Número de episódios: 12
Onde assistir: Viki

3. Dorama "Histórias de Perdedores" ("Cringy Romance")

image Dorama "Histórias de Perdedores" está disponível no Kocowa (Divulgação)

Sinopse: Um jovem levava uma vida tranquila, em que tudo que fazia era jogar videogame e aproveitar a universidade com os amigos. Acontece que tudo muda quando ele conhece o primeiro amor. As coisas não saem como ele espera, porque a garota está estudando no exterior. Por conta disso, ele resolve viver outro grande amor, mas que seja parecida com a primeira. 
Elenco: Jo Byeong-kyu, Ryeoun, Jeong Jae-kwang, Jung Yong-ju, Bang Min-ah, Song Ha-yoon e Cho Yun-seo
Número de episódios: 8
Onde assistir: Kocowa

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de  Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

