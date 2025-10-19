Paraense brilha em baile de Halloween de famosos com fantasia de aparelhagem

Natália Paixão, publicitária e criadora de conteúdo de 30 anos, levou um pedaço do Norte para o centro das atenções no Baile de Halloween da Sephora, realizado neste sábado (18/10) no Golden Hall do World Trade Center, em São Paulo. Conhecida nas redes sociais pelas reflexões do podcast “Cansada, mas tentando”, a paraense apresentou uma fantasia que foge do óbvio: uma homenagem às lendárias aparelhagens paraenses, ícones da cultura musical do estado.

Criada pelo stylist Vinny Araújo e produzida pelo Mousinho Ateliê, a fantasia contava com caixas de som, luzes de LED e letreiros luminosos que remetem às naves sonoras típicas dos bailes amazônicos.

(Foto: Divulgação / Vitor Arruda)

“O figurino foi pensado pra ser a sua própria aparelhagem. Trabalhamos com LEDs que se movimentam de acordo com o som, faixa de LED com comandos por aplicativo — com mais de mil caracteres — e um sistema de som próprio no peito do figurino. Como toda aparelhagem é: barulhenta e futurista”, explicou Vinny Araújo.

Segundo Natália, a escolha da fantasia também reflete um gesto de afirmação diante das críticas contra Belém, inclusive por causa da COP 30. “A gente sabe como é mais fácil jogarem ódio na gente do que abraçarem nossa cultura. Então, se não fizermos isso por nós, ninguém fará”, ressaltou.

Baile de famosos

Com o tema “A Máquina do Tempo”, o evento em São Paulo reuniu celebridades como Sabrina Sato, Anitta, João Gomes, Agnes Nunes e Bianca Andrade, entre outras figuras da moda e da cultura pop brasileiras.

“Quero aproveitar esse espaço pra exaltar a cultura do Norte, colocar um holofote nela e mostrar que não somos só música regional, mas brasileiros, com tudo o que temos de plural e potente", disse Natália, que mantém nas aparelhagens um elo afetivo com suas origens.