O que causou a morte de Ace Frehley? Ex-guitarrista do Kiss sofreu queda em estúdio; saiba mais

A hemorragia cerebral causada por uma queda em seu estúdio musical foi a causa da morte de Ace Frehley, guitarrista original do Kiss. Segundo a representante Lori Lousararian, o músico sofreu o acidente semanas antes, chegou a ser hospitalizado e mantido em suporte de vida, mas não apresentou melhora. Aos 74 anos, Frehley morreu na última quinta-feira (16), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

VEJA MAIS

De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, Frehley ficou sob cuidados médicos intensivos após o acidente, sendo mantido em suporte de vida. Com o agravamento do quadro e ausência de sinais de recuperação, a família autorizou o desligamento dos aparelhos.

A queda ocorreu na residência do artista e resultou em um sangramento cerebral severo. Após o incidente, Frehley foi encaminhado imediatamente ao hospital, onde permaneceu internado sob ventilação mecânica. A representante detalhou que, apesar dos esforços médicos, o músico não apresentou melhora clínica desde a internação.

Ace Frehley foi um dos fundadores do Kiss, banda formada em 1973, e se destacou como guitarrista e compositor de sucessos que marcaram o rock mundial. A morte do artista encerra a trajetória de um dos nomes mais emblemáticos da formação original do grupo.