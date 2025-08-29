Conheça três doramas com o ator Kang Ha-neul, estrela do K-drama 'Gostinho de Amor'

O ator sul-coreano Kang Ha-neul está fazendo sucesso num dos K-dramas da Netflix, chamado de "Gostinho de Amor". Além desse, ele também já protagonizou o dorama mais assistido de todos os tempos da plataforma de streaming. Apesar de ter começado a carreira na atuação cedo, ele ganhou notoriedade em 2012.

Dentre as indicações está o dorama "Para Sempre Camélia", também conhecido como "When Camellia Blooms". O enredo da história é sobre uma mulher constantemente julgada por situações que fogem ao controle dela. Numa cidade pequena, o amor até pode ser difícil de ser encontrado, mas mesmo assim ele pode acontecer.

O elenco é formado por Kong Hyo-jin, Kang Ha-neul e Kim Ji-suk. A direção é por conta de Kang Min Kyung ("Lovely Horribly") e Cha Young Hoon ("De Volta às Raízes"). O roteiro é assinado por Im Sang Choon ("Se a Vida Te Der Tangerinas").

Confira três doramas com Kang Ha-neul:

1. Dorama "Para Sempre Camélia" ("When Camellia Blooms")

Sinopse: Uma mãe solteira vive numa pequena cidade e precisa enfrentar o julgamento dos outros cidadãos. Ela administra um bar que é frequentado por muitos homens, cresceu órfã e educa o filho sozinha. Tudo isso é motivo de fofoca. Só que tem que esteja apaixonado por ela. É o caso do policial local que não liga para o que dizem. A vida dela se torna ainda mais complicada depois que o seu ex-namorado, um famoso jogador de beisebol, reaparece e um serial killer surge na cidade.

Elenco: Kong Hyo-jin, Kang Ha-neul e Kim Ji-suk

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Chamada ao Palco" ("Curtain Call")

O dorama "Chamada ao Palco" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher fugiu e abandonou a família durante da Guerra da Coreia. Anos depois de ter reconstruído a vida com a fundação de hotéis, ela ainda tem a esperança de encontrar o seu neto. A missão de reencontrar o familiar fica por conta do seu assistente. Ele acaba encontrando o rapaz, mas descobre uma verdade que pode ser difícil de suportar. Por conta disso, ele arruma uma maneira de apresentar outra pessoa para ela. A situação se complicar por causa da neta dela, que está determinada a ficar no controle de tudo.

Elenco: Kang Ha-neul, Ha Ji-won, Kwon Sang-woo, Go Doo-shim

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Round 6" ("Squid Game")

Sinopse: Um jogo mortal reúne centenas de pessoas endividadas que estão dispostas a fazerem tudo para ganhar um prêmio milionário. Aos poucos eles começam a entender que o preço pode ser alto demais e a sorte não é uma aliada fiel. Enquanto alguns desejam encerrar o jogo sádico, outros querem chegar na final custe o que custar. Após vencer o jogo, um jogador volta para acabar com tudo. Para isso, ele vai contar com a ajuda de outros participantes. Kang Ha-neul aparece na segunda temporada como um dos protagonistas.

Elenco: Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Im Shi-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-joon e Park Kyu-young

Número de episódios: 22

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)