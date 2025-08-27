Confira os três doramas mais aguardados pelos fãs em setembro de 2025

Setembro pode ser um mês especial para os fãs de doramas. Ele pode ser marcado pelo retorno do ator Song Joong-ki depois de um hiato. Ele é famoso por alguns K-dramas, como "Descedentes do Sol" e "Vincenzo". Além das séries sul-coreanas, há a estreia de um famoso J-drama.

Dentre as indicações está o próximo dorama que estreia na Disney+. O enrendo do K-drama "Polaris" promete envolver espionagem com romance. A estreia da série sul-coreana está marcada para acontecer no próximo dia 10.

O elenco principal é formado por Gianna Jun e Gang Dongwon. A direção é por conta de Kim Hee Won ("Rainha das Lágrimas") e Heo Myung Haeng. O roteiro é assinado por Jung Seo Kyung ("As Três Irmãs").

Confira os três doramas mais aguardados pelos fãs em setembro:

1. Dorama "Minha Juventude" ("My Youth")

Dorama "My Youth" estreia em setembro, no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um ex-ator mirim bem-sucedido seguiu a vida como florista e escritor. Ele costuma assinar os seus livros com um pseudônimo. Certo dia, ele recebe a visita de uma amiga de infância. Ela é assessora numa agência de talentos e o encontro foi pensado por um produtor de televisão que tem interesse na volta do ex-ator para um documentário.

Elenco: Song Joong-ki, Chun Woo-hee, Lee Ju-myoung e Seo Ji-hun

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Polaris"

Sinopse: Um atentado cometido a um candidato à presidência é o início de uma descoberta eletrizante. Uma ex-diplomata acaba sabendo de uma rede de conspiração que ameaça o país. Ela precisará da ajuda de um ex-soldado para conseguir desvendar tudo que cerca este caso misterioso.

Elenco: Gianna Jun e Gang Dongwon

Número de episódios: 9

Onde assistir: Disney+

3. Dorama "Alice In Borderland 3"

Sinopse: Após grandes neste jogo mortal, os participantes que sobraram ainda sonham em voltar para casa. Na verdade, este pode ser apenas o início dos jogos que estão ainda mais perigosos. A última carta pode ser a chave para acabar com todo o desespero e ser a única esperança.

Elenco: Yamazaki Kento e Tsuchiya Tao

Número de episódios: 8

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)