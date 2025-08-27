Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Confira os três doramas mais aguardados pelos fãs em setembro de 2025

K-drama com Song Joong-ki é um dos mais esperados pelo público; confira a lista

Rafael Lédo
fonte

O dorama "My Youth" conta com Song Joong-ki, Chun Woo-hee, Lee Ju-myoung e Seo Ji-hun no elenco (Divulgação)

Setembro pode ser um mês especial para os fãs de doramas. Ele pode ser marcado pelo retorno do ator Song Joong-ki depois de um hiato. Ele é famoso por alguns K-dramas, como "Descedentes do Sol" e "Vincenzo". Além das séries sul-coreanas, há a estreia de um famoso J-drama.

Dentre as indicações está o próximo dorama que estreia na Disney+. O enrendo do K-drama "Polaris" promete envolver espionagem com romance. A estreia da série sul-coreana está marcada para acontecer no próximo dia 10.

VEJA MAIS

image Conheça quatro doramas para curtir no 'Dia Mundial do Cachorro'
O dia é celebrado nesta terça-feira (26); prepare o lencinho com os K-dramas e J-drama

image Conheça cinco doramas com Park Hyung-sik, ator do K-drama 'Twelve'
O artista é um dos protagonistas do novo dorama da Disney+ ao lado de Ma Dong-seok

O elenco principal é formado por Gianna Jun e Gang Dongwon. A direção é por conta de Kim Hee Won ("Rainha das Lágrimas") e Heo Myung Haeng. O roteiro é assinado por Jung Seo Kyung ("As Três Irmãs"). 

Confira os três doramas mais aguardados pelos fãs em setembro:

1. Dorama "Minha Juventude" ("My Youth")

image Dorama "My Youth" estreia em setembro, no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um ex-ator mirim bem-sucedido seguiu a vida como florista e escritor. Ele costuma assinar os seus livros com um pseudônimo. Certo dia, ele recebe a visita de uma amiga de infância. Ela é assessora numa agência de talentos e o encontro foi pensado por um produtor de televisão que tem interesse na volta do ex-ator para um documentário.
Elenco: Song Joong-ki, Chun Woo-hee, Lee Ju-myoung e Seo Ji-hun
Número de episódios: 12
Onde assistir: Viki

2. Dorama "Polaris"

Sinopse: Um atentado cometido a um candidato à presidência é o início de uma descoberta eletrizante. Uma ex-diplomata acaba sabendo de uma rede de conspiração que ameaça o país. Ela precisará da ajuda de um ex-soldado para conseguir desvendar tudo que cerca este caso misterioso.
Elenco: Gianna Jun e Gang Dongwon
Número de episódios: 9
Onde assistir: Disney+

3. Dorama "Alice In Borderland 3"

Sinopse: Após grandes neste jogo mortal, os participantes que sobraram ainda sonham em voltar para casa. Na verdade, este pode ser apenas o início dos jogos que estão ainda mais perigosos. A última carta pode ser a chave para acabar com todo o desespero e ser a única esperança.
Elenco: Yamazaki Kento e Tsuchiya Tao
Número de episódios: 8
Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dorama

doramas

k-drama

j-drama

j-drama na netflix

k-drama na disney+

k-drama viki
Dorama
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONTEMPLADOS

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

26.08.25 21h16

DESPEDIDA

Mestre Damasceno tem despedida com toadas e bois Vaga-lume e Marronzinho

Artista recebeu homenagens em seu velório

26.08.25 18h51

DESPEDIDA

Wanda Monteiro: 'Mestre Damasceno sempre foi um Encantado"

Filha do saudoso escritor Benedicto Monteiro, Wanda foi homenageada juntamente com Mestre Damasceno na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém

26.08.25 18h29

LUTO

Corpo de mestre Damasceno é velado no Museu do Estado do Pará, em Belém

Artista é o criador do búfalo-bumba e já compôs mais de 400 canções e seis álbuns.

26.08.25 17h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira

Victoria Miranda foi apontada como affair de Zé Felipe após aparecer em uma festa acompanhada do cantor em Goiânia

27.08.25 9h28

Demência frontotemporal

Bruce Willis perdeu habilidades de fala, revela esposa

Segundo a mulher, mesmo com a perda gradual da linguagem, a conexão emocional com a família permanece viva

27.08.25 12h13

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

SUCESSO

'Pssica' é a segunda série da Netflix em língua não-inglesa mais vista do mundo

A atriz Ademara divulgou a conquista em sua página do instagram. Ela integra o elenco da produção

27.08.25 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda