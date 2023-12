Ex-pastora evangélica, musa do OnlyFans acusa pastores de complô: 'Querem me calar'

A ex-pastora evangélica Ana Akiva, de 36 anos, que virou musa do Only Fans após deixar as atividades de pregação, teve sua rede social denunciada por haters. A decisão de trabalhar com conteúdo adulto surgiu ao terminar seu casamento, que descreve como tóxico, com o famoso líder religioso, Youssef Akiva.

Após começar a produzir conteúdo para o OnlyFans, a modelo diz que conquistou haters, que denunciaram o perfil com mais de 120 mil seguidores no Instagram, até a ex-Miss Bumbum ter a conta bloqueada pela rede social. "Querem me calar, mas não vão conseguir. Já abri um novo perfil e não vou desistir. Mais do que retomar minha carreira como modelo, a minha luta agora é contra relações abusivas. Sei que estou mexendo com pessoas poderosas, que comandam grandes igrejas, mas não tenho medo. Resolvi quebrar o silêncio", afirmou Ana Akiva.

A ex-pastora, que costuma fazer revelações sobre a época que pregava, acredita que a queda do seu Instagram se deve a um complô formado por pastores que estão com medo de serem expostos, e faz novas acusações contra igrejas.

"Já presenciei casos graves, cenas absurdas. Pastores traindo, usando drogas, aplicando golpes e agredindo suas esposas. É chocante! Não vou entrar em detalhes, mas quero que as pessoas saibam que isso acontece. Muitos pregam uma coisa e vivem outra", completou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)