Conheça cinco doramas que acabaram de chegar no Viki com episódios grátis

O volume de produções asiáticas tem crescido com o passar do tempo. Tudo por causa da alta aceitação do público, principalmente, em relação aos doramas chineses, coreanos e japoneses. Uma das plataformas mais acessadas pelos dorameiros e pelas dorameiras é o Viki, que possui séries com episódios grátis.

C-dramas, K-dramas e J-dramas recheiam o catálogo da plataforma de streaming com doramas para os mais diversos gostos e gêneros. As opções incluem séries com atores e atrizes conhecidos do público, como é o caso da atriz chinesa Zhao Lusi.

Dentre as indicações está o C-drama "Amor Além da Maldição", também conhecido pelo título em inglês "Love Beyond The Curse". O enredo da história é sobre um homem imortal que não quer a vida eterna e está decidido acabar com tudo. Só que ele encontra uma jovem que pode mudar o seu destino e dela mesmo.

O elenco principal é formado por Dai Gao Zheng e He Shi. A direção é por conta de Zhang Ming Zuo ("Into Your Heart").

Confira cinco doramas com episódios grátis no Viki:

1. Dorama "Amor Além da Maldição" ("Love Beyond The Curse")

O dorama "Amor Além da Maldição" retrata o relacionamento entre dois seres com destinos até então opostos (Divulgação)

Sinopse: Um membro imortal de uma tribo deseja acabar com a própria vida. Para isso, ele planta a Flor da Noite Murcha. Ele não contava que a flor não iria florescer. Quando ele conhece uma jovem que foi amaldiçoada a morrer ainda na juventude, as coisas começam a mudar. A única forma de reverter a maldição dela, é com os dois se casando, porém, ele não quer nada que o faça viver ainda mais.

Elenco: Dai Gao Zheng e He Shi

Número de episódios: 23

Gênero: Romance e Fantasia

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Ambição do Amor" ("Love's Ambition")

O C-drama conta com a estrela Zhao Lusi no elenco principal (Divulgação)

Sinopse: A âncora passou longo tempo da sua vida tentando criar uma imagem público de si. Num desses passos, se casa com um homem rico e influente. Enquanto todos os veem como um casal harmonioso, em segredo eles tentam lidar com as diferenças, principalmente de suas origens. Ela decide pelo divórcio e ele fará de tudo para reconquistá-la.

Elenco: Zhao Lusi e William Chan

Número de episódios: 32

Gênero: Romance e Drama

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Mobius"

O dorama "Mobius" está disponível com episódios grátis no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um detetive descobre que tem a habilidade de voltar no tempo. Ele enxerga como uma possibilidade de resolver casos complexos. Só que tudo fica difícil quando ele se depara com um assassino que parece ter o poder do looping temporal.

Elenco: Bai Jingting, Janice Man e Song Yang

Número de episódios: 16

Gênero: Ficção Científica e Sobrenatural

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Sra. Incógnita"

O K-drama "Sra. Incógnita" conta a história de uma herdeira que terá que mudar de identidade pela própria segurança (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher sempre enfrentou as dificuldades da vida de frente. Agora adulta, ela se tornou guarda-costa de um empresário que é dono de um conglomerado. Acontece que ele está muito doente e prestes a morrer. Certo dia, ele faz uma proposta para que eles se casem e ela possa herdar toda a fortuna. Só que ela terá que adotar outra identidade e passar três meses como professora infantil num vilarejo. Essa é a oportunidade para tudo sair do controle.

Elenco: Jeon Yeo-been, Jin Young, Jang Yoon-ju e Joo Hyun-young

Número de episódios: 12

Gênero: Romance e Suspense

Onde assistir: Viki

5. Dorama "O Banquete Dela"

O dorama "O Banquete Dela" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem é maltratada e traída pelo pai e por uma "amiga". Por conta disso, ela acaba morrendo. Só que ela acorda alguns anos no passado com todas as memórias do que já viveu. Assim, ela inicia uma jornada para fazer algumas coisas diferentes e investigar o que aconteceu. Durante o plano, ela conhece um capitão da polícia, que poderá ajudá-la.

Elenco: Xie Bin Bin e He Hong Shan

Número de episódios: 28

Gênero: Romance e Crime

Onde assistir: Viki

