Instagram exclui foto de Geisy Arruda e modelo se vinga

Nesta terça-feira (22), Geisy Arruda, após ter foto apagada pelo Instagram por denúncias, postou outra em que aparece sem sutiã e com um gorro de natal.

“11:20 da manhã. Sim, temos uma mulher ajoelhada ao pé da árvore de Natal. Sensual e querendo dar gatilhos, gatilhos dos bons é claro! A mamãe Noel safadinha! Tenho 3 contos de Natal para entregar hoje, e lá no meu Proibidão da Sparkle tem receita de Rabanada já já… O link tá na Bio. Aprecie antes do Insta derrubar. E venham para o meu Twitter: “geisyarrudareal “ lutaremos contra a ‘Censura'? Lutaremos!”, escreveu no post.

Recentemente, a modelo teve as fotos apagadas pelo Instagram por terem sido denunciadas por serem muito “provocantes”, segundo a própria Geisy. “Não entendo, vejo fotos bem mais provocantes do que essa por lá”, comentou um seguidor.