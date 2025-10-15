Ministério Seráfico se apresenta nesta quinta (16) no Círio Musical, em Belém

O público do Círio Musical 2025 recebe nesta quinta-feira (16) o Ministério Seráfico, da Paróquia Santíssima Trindade, ligada à Arquidiocese de Belém, sobe ao palco da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, a partir das 20h. O show tem entrada gratuita e integra a programação oficial da quadra nazarena, promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Formado há 11 anos, durante o Recírio de 2014, a banda nasceu com a missão de anunciar o amor de Deus por meio da música, levando evangelização e espiritualidade a diferentes dioceses do país. O grupo já foi indicado ao Troféu Louvemos ao Senhor, uma das principais premiações da música católica nacional, nas categorias Melhor Banda e Artista Revelação.

Com cinco clipes lançados e mais de 100 mil reproduções nas plataformas digitais, o Seráfico é hoje um dos principais representantes da música católica no Pará.

Em 2025, o grupo lançou sua terceira canção dedicada ao Círio de Nazaré, "Luz da Estrela", em parceria com o cantor Davidson Silva, que vem ganhando destaque entre devotos e admiradores da música religiosa.