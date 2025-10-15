Cantor sul-coreano anuncia vinda a Belém para show e expressa devoção a Nossa Senhora

O cantor e missionário sul-coreano Junho Chu usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para anunciar aos fãs brasileiros que já está a caminho de Belém, onde se apresentará na próxima sexta-feira (17), no Círio Musical, realizado na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. O evento é promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e ocorre sempre às 20h, durante a tradicional quadra nazarena.

Em publicação feita no Instagram, ao lado de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e outra segurando a bandeira do Pará, o artista escreveu que estava na expectativa de chegar à capital paraense para participar do ‘tão sonhado Círio de Nazaré’.

“Desde que cheguei ao Brasil, em cada dificuldade que vivi, senti sempre a poderosa ajuda de Nossa Senhora de Nazaré. Foram tantos sinais, tantos milagres - alguns que minha razão nem consegue explicar”, escreveu no post.