Programação do Círio Musical 2025 é divulgada; cantor sul-coreano está entre as atrações

A programação do Círio Musical 2025 foi oficialmente divulgada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) nesta quarta-feira (11). Uma das grandes novidades deste ano é a presença do cantor e missionário sul-coreano Junho Chu, que se apresenta no dia 17 de outubro, além de outros cantores renomados que já são conhecidos do público católico. O evento será entre os dias 12 e 25 de outubro, sempre às 20h, durante a tradicional quinzena da quadra nazarena.

Junho Chu é conhecido por suas interpretações emocionantes de músicas religiosas, como “Oração da Mãe” e “Terra Seca”, e por seu trabalho de evangelização nas plataformas digitais, onde compartilha mensagens de fé e esperança com uma audiência global.

Outras atrações

Além dele, o festival contará com grandes nomes da música católica nacional, como Anjos de Resgate, Rosa de Saron, Eliana Ribeiro, Adriana Arydes, Tony Alysson, Thiago Brado, Dunga, Flávio Vitor, Padre Francisco Cavalcante, Ministério Seráfico, Missionário Shalom, Vida e Cruz, Adoração e Vida, Sementes do Verbo e o Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

Abertura do Círio Musical

A abertura será no dia 12 de outubro com Anjos de Resgate, banda com mais de 20 anos de carreira, responsável por clássicos da música católica e com milhões de discos vendidos. Já o encerramento, em 25 de outubro, será comandado pelo Padre Francisco Cavalcante ao lado do Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

Entre os destaques da programação está também o cantor paranaense Flávio Vitor, que se apresenta no dia 19 de outubro. Ele levará ao público músicas do álbum “O Fogo não se apagou”, incluindo faixas como “Queima de novo” e “Yeshua”, além de composições inéditas.

Círio Musical: tradição e fé

Criado em 2004, o Círio Musical começou com apenas três dias de apresentações e cresceu ao longo dos anos, tornando-se um dos principais momentos de evangelização da quadra nazarena. Desde 2006, o evento ocorre diariamente durante a festividade e atrai milhares de pessoas, principalmente jovens, à Praça Santuário.

Programação completa:

12/10 – Anjos de Resgate



13/10 – Eliana Ribeiro



14/10 – Semente do Verbo e Vida e Cruz



15/10 – Dunga



16/10 – Ministério Seráfico



17/10 – Junho Chu



18/10 – Thiago Brado



19/10 – Flávio Vitor



20/10 – Missionário Shalom



21/10 – Rosa de Saron



22/10 – Adoração e Vida



23/10 – Tony Alysson



24/10 – Adriana Arydes



25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)