Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira

Belém volta a viver a união entre fé e arte com mais uma edição do Círio Musical, evento que integra a programação oficial do Círio de Nazaré e que, este ano, segue até o dia 25 de outubro, na Praça Santuário, sempre a partir das 20h, aberto ao público. Realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o projeto é um dos momentos mais esperados das festividades, reunindo milhares de fiéis e admiradores da música católica diante da Basílica Santuário de Nazaré.

A abertura da edição de 2025 será comandada mais um ano pela banda Anjos de Resgate, que traz para o público a turnê comemorativa de 25 anos de carreira. Com milhões de discos vendidos e sucessos que marcaram gerações, o grupo retorna ao palco do Círio Musical com um novo repertório.

O grupo é formado pelos irmãos Diego e Demian Tiguez, além do tecladista Marcelo Duarte, que este ano não participará da programação por motivos de saúde. Segundo a assessoria da banda, o músico passou por uma cirurgia recente e segue em recuperação. “A cirurgia foi um sucesso total, e agora pedimos que continuem rezando pela fase final da recuperação, confiantes na intervenção amorosa de Deus”, informou o comunicado divulgado no perfil da banda nas redes sociais.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o vocalista Diego Tiguez destacou a emoção de participar novamente do evento e a responsabilidade de abrir a programação. “É uma grande responsabilidade abrir o Círio Musical. Estamos ansiosos por viver esse momento, já imaginando o agir de Deus na Praça Santuário, preparando nosso coração e nosso olhar para sentir e enxergar os sinais do Senhor”, afirmou.

O cantor lembrou ainda o carinho do público paraense, que acompanha o grupo desde as primeiras apresentações no Círio. “A cada ano vemos nosso público crescer. Além dos fãs, criamos amigos pela fé, que sempre nos recebem e nos enchem de amor e esperança. O carinho do povo é muito marcante e abastece o nosso ministério de energia para seguirmos firmes em nossa missão”, disse o artista.

Para esta edição, Diego adiantou que o show contará com uma produção especial de iluminação sincronizada e painéis de LED, além de medleys inéditos que percorrem as diferentes fases da banda. Segundo ele, parte do espetáculo também prestará homenagem a ex-integrantes. “É uma turnê histórica, então preparamos um novo repertório, com arranjos feitos com muito carinho. O resto é surpresa”, completou.

Entre as lembranças mais marcantes do cantor, está a participação ao lado da mãe em uma das Trasladações do Círio. “Foi um momento gravado na alma. Para mim, foi marcante quando pude viver isso com minha mãe Laura e ver a emoção dela. O Círio é uma coleção de memórias de fé”, lembrou.

Programação reúne artistas nacionais e internacionais e aposta em momentos de fé e evangelização

Além da abertura com Anjos de Resgate, o Círio Musical 2025 contará com uma programação diversificada, reunindo grandes nomes da música católica nacional e internacional. Uma das novidades deste ano é a participação do cantor e missionário sul-coreano Junho Chu, que se apresenta no dia 17 de outubro. Reconhecido por suas interpretações emocionantes e pela presença marcante nas plataformas digitais, o artista tem conquistado fiéis no mundo todo com músicas como “Oração da Mãe” e “Terra Seca”.

O Ministério Seráfico, grupo paraense formado em 2014, se apresenta no dia 16 de outubro. Criado durante o Recírio daquele ano, o grupo nasceu de uma amizade construída na Paróquia da Santíssima Trindade e hoje é referência na música católica local. Formado por Eduardo Martins, Rejane Martins, Ericson Ferreira, Filipe Pena, Romildo Oliveira, Ícaro Pastana e Leo Sousa, o ministério promete levar ao palco uma mensagem de fé e unidade.

Segundo os integrantes, a apresentação será marcada pela estreia do single “Luz da Estrela”, parceria com o cantor Davidson Silva, que presta homenagem à Virgem de Nazaré. “Nossa preparação traz momentos de oração, reflexão e discernimento. Queremos ouvir de Deus, através de Nossa Senhora, as canções que precisamos levar ao palco para alcançar as vidas das pessoas”, afirmou Eduardo.

Para o vocalista, o Círio Musical é um espaço de evangelização e reencontro espiritual. “Desejamos testemunhar a ordem de Jesus para que todos acolham Maria como mãe, modelo de fé e intercessora. Estar perto de Maria é estar mais próximo de Jesus. Ela sempre nos conduz a Ele”, complementou.

O cantor Flávio Vitor, que sobe ao palco no dia 19 de outubro, apresentará músicas do álbum “O Fogo não se apagou”, com destaque para as canções “Queima de novo” e “Yeshua”, além de faixas inéditas.

Entre os outros nomes confirmados para outros dias de programação estão Rosa de Saron, Eliana Ribeiro, Adriana Arydes, Tony Alysson, Thiago Brado, Dunga, Missionário Shalom, Vida e Cruz, Adoração e Vida e Sementes do Verbo.

Já o encerramento, marcado para 25 de outubro, será comandado pelo Padre Francisco Cavalcante, ao lado do Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

Confira a programação completa:

12/10 – Anjos de Resgate

13/10 – Eliana Ribeiro

14/10 – Semente do Verbo e Vida e Cruz

15/10 – Dunga

16/10 – Ministério Seráfico

17/10 – Junho Chu

18/10 – Thiago Brado

19/10 – Flávio Vitor

20/10 – Missionário Shalom

21/10 – Rosa de Saron

22/10 – Adoração e Vida

23/10 – Tony Alysson

24/10 – Adriana Arydes

25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré