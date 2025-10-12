Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré será levada ao Círio Musical neste domingo (12)

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará perto dos fiéis na noite deste domingo (12), no Círio Musical. A informação é da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), organização responsável pelas procissões da Quadra Nazarena.

De acordo com comunicado, a imagem peregrina, que está no altar central do Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), será transferida, à noite, para o Círio Musical, que será realizado na concha acústica da Praça Santuário. Ao final do evento, a imagem retorna ao altar central.

O local estará aberto para visitação dos fiéis até o dia 26 de outubro, data que marca o encerramento das festividades do Círio. As visitas estarão disponíveis no horário das 8h às 21h.

Círio 2025

Após quase cinco horas de caminhada e fé pelas ruas de Belém, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Basílica Santuário às 11h56 deste domingo (12/10), marcando o encerramento da grande procissão do Círio 2025. A caminhada começou às 7h29, com alguns minutos de atraso, quando a imagem foi colocada na berlinda em frente à Catedral da Sé.