Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré será levada ao Círio Musical neste domingo (12)

Após o evento, a imagem retorna ao altar central do Centro Arquitetônico de Nazaré; visitação segue até 26 de outubro

Caio Maia
fonte

Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Círio 2025 (Carmem Helena/ O Liberal)

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará perto dos fiéis na noite deste domingo (12), no Círio Musical. A informação é da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), organização responsável pelas procissões da Quadra Nazarena.

De acordo com comunicado, a imagem peregrina, que está no altar central do Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), será transferida, à noite, para o Círio Musical, que será realizado na concha acústica da Praça Santuário. Ao final do evento, a imagem retorna ao altar central.

Veja fotos da chegada da imagem Nossa Senhora de Nazaré à Basílica - Carmem Helena

O local estará aberto para visitação dos fiéis até o dia 26 de outubro, data que marca o encerramento das festividades do Círio. As visitas estarão disponíveis no horário das 8h às 21h.

Círio 2025

Após quase cinco horas de caminhada e fé pelas ruas de Belém, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Basílica Santuário às 11h56 deste domingo (12/10), marcando o encerramento da grande procissão do Círio 2025. A caminhada começou às 7h29, com alguns minutos de atraso, quando a imagem foi colocada na berlinda em frente à Catedral da Sé.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda