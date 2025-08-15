Capa Jornal Amazônia
Bruna Marquezine comemora 30 anos com festa luxuosa na Ilha Fiscal, no Rio

Os preparativos para o evento, que receberá cerca de 200 convidados, começaram na última quarta-feira (13)

O Liberal

A atriz Bruna Marquezine realiza nesta sexta-feira (15) sua festa de aniversário de 30 anos na Ilha Fiscal, localizada na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os preparativos para o evento, que receberá cerca de 200 convidados, começaram na última quarta-feira (13) com a montagem da estrutura no local histórico administrado pela Marinha do Brasil.

A produção iniciou com a instalação de estruturas metálicas na área externa da ilha, oferecendo vista para a Baía de Guanabara. Para viabilizar os preparativos, o espaço permanece fechado para visitação pública nos dias 14 e 15, retomando suas atividades normais após o fim de semana.

O evento tem duração prevista de seis horas, com início programado para o final da tarde, permitindo aos convidados apreciarem o pôr do sol. Por conta da localização e características do espaço histórico, a festa segue normas específicas, incluindo proibição de drones, canhões de luz e som em volume elevado, devido à proximidade com o Aeroporto Santos Dumont e à necessidade de preservação das estruturas do prédio, incluindo seus vitrais.

O contrato de utilização do espaço contém uma cláusula incomum que impede os convidados de removerem suas roupas durante o evento. A lista de presentes inclui nomes como Sasha e Xuxa Meneghel, Angélica, Luciano Huck, Sergio Malheiros, Sophia Abrahão e João Guilherme, ex-namorado da aniversariante. O convite ao ex-namorado foi feito pelo bom relacionamento mantido entre eles e pelos amigos em comum.

A Ilha Fiscal voltou a funcionar em junho de 2023 após passar por um processo completo de restauração. O aluguel do espaço parte de R$ 75 mil, sem incluir serviços como decoração, buffet, som e iluminação. Para a festa de Bruna, o investimento total estimado ultrapassa R$ 1 milhão, incluindo decoração sofisticada, buffet de alta qualidade, essências aromáticas exclusivas e taças especiais.

Nos dias que antecederam o evento, Bruna buscou por uma cabine fotográfica específica para a festa. Em suas redes sociais, a atriz perguntou aos seguidores: "Alguém tem uma cabine dessa no Brasil? Com essa qualidade de imagem? Diz que sim".

As comemorações pelos 30 anos de Bruna começaram no início do mês. No dia 4 de agosto, ela organizou um jantar íntimo com amigos e familiares no Rio. Na terça-feira (12), a atriz promoveu outro encontro preparatório que contou com a presença de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette, que também devem comparecer à celebração na Ilha Fiscal.

