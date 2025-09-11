Ex-BBB Alane Dias surpreende ao aparecer de sobrancelha descolorida

A ex-BBB e influenciadora paraense Alane Dias surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (11) ao compartilhar um vídeo em que aparece descolorindo as próprias sobrancelhas em casa. A mudança no visual chamou a atenção dos internautas pela ousadia.

Na legenda da publicação, Alane brincou sobre a possibilidade de não se adaptar ao novo estilo. “Depois, se não gostar, passa um marrom”, escreveu.

Em vídeos publicados nos stories, a ex-sister comentou sobre o resultado. “Eu adoro! Eu sei que vocês não gostam, mas não dá para agradar sempre vocês e ser belíssima o tempo todo, né? Então, eu gostei, mas eu passaria o matizador”, disse.

A influenciadora ainda destacou que a mudança pode ser temporária. “Não sei se vai durar muito, talvez até amanhã já esteja demais”, completou.