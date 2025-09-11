Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ex-BBB Alane Dias surpreende ao aparecer de sobrancelha descolorida

Ela compartilhou nas redes sociais vídeo em que mostra a mudança no visual e comentou sobre a repercussão entre os fãs

O Liberal
fonte

Alane Dias descolore sobrancelhas e surpreende seguidores (Reprodução/ Instagram)

A ex-BBB e influenciadora paraense Alane Dias surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (11) ao compartilhar um vídeo em que aparece descolorindo as próprias sobrancelhas em casa. A mudança no visual chamou a atenção dos internautas pela ousadia.

VEJA MAIS

image Francisco Gil anuncia retorno aos palcos um mês após a morte de Preta Gil
Cantor volta aos palcos em setembro, um mês após a morte da mãe e celebra nova fase com show em Porto Alegre

image Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil
Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

image Francisco Gil e a namorada Alane Dias jantam juntos em quiosque no Rio de Janeiro; veja as fotos
Casal assumiu a relação em maio deste ano

Na legenda da publicação, Alane brincou sobre a possibilidade de não se adaptar ao novo estilo. “Depois, se não gostar, passa um marrom”, escreveu.

Em vídeos publicados nos stories, a ex-sister comentou sobre o resultado. “Eu adoro! Eu sei que vocês não gostam, mas não dá para agradar sempre vocês e ser belíssima o tempo todo, né? Então, eu gostei, mas eu passaria o matizador”, disse.

A influenciadora ainda destacou que a mudança pode ser temporária. “Não sei se vai durar muito, talvez até amanhã já esteja demais”, completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Alane Dias surpreende ao aparecer de sobrancelha descolorida

cultura

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Cinema espanhol, cultura baiana e lenda amazônica chegam à tela do Cine Líbero Luxardo; confira

Programação reúne Mostra de Cinema Espanhol, “3 Obás de Xangô” e a exibição especial de “Boiuna”

11.09.25 22h24

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

11.09.25 22h06

EITA"

Durante show, Zé Felipe declara 'gostar de morenas' e aumenta especulações com Ana Castela

Cantor está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca; Ana encerrou relacionamento com Gustavo Mioto

10.09.25 22h07

SERÁ?

Ticiane Pinheiro pode substituir Lívia Andrade no ‘Domingão’, revela colunista

Decisão final sobre substituição ainda depende da direção artística da Globo

10.09.25 21h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

influencer

Paraense Jéssica Castro estaria vivendo um affair com o jogador Antony, da Seleção, diz site

A influenciadora compartilhado cliques com looks sofisticados e grifados. Jéssica Castro compartilhou alguns momentos em Ibiza, na Espanha, assim como Antony

22.05.23 21h03

CELEBRIDADES

Keila Gentil revela que sofreu relacionamento abusivo: 'Não sei como consegui, mas me libertei'

Ex-vocalista da Gang do Eletro está se separando do pai de dois dos filhos dela

12.09.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda