Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Francisco Gil anuncia retorno aos palcos um mês após a morte de Preta Gil

Cantor volta aos palcos em setembro, um mês após a morte da mãe e celebra nova fase com show em Porto Alegre

Riulen Ropan
fonte

Francisco anunciou a venda de ingressos para o show que marca o seu retorno aos palcos. (Reprodução)

O cantor Francisco Gil anunciou seu retorno aos palcos após a morte de sua mãe, a cantora Preta Gil, que faleceu no dia 20 de julho, vítima de câncer. O comunicado foi feito na última terça-feira (26), por meio de suas redes sociais.

Em um story no Instagram, Francisco Gil revelou que os ingressos para seu show em setembro já estavam esgotados e celebrou o início de uma nova venda. O evento marcará sua volta oficial aos palcos, com um show de voz e violão em Porto Alegre.

"Eu ainda não tinha anunciado aqui, mas em setembro retorno aos palcos depois de um tempo longe. Voz e violão pela primeira vez em Porto Alegre. Estou feliz com isso", declarou o cantor.

VEJA MAIS

image Gilberto Gil fala de Preta Gil em primeiro show após a morte da filha
Turnê sofreu alterações após perda do cantor

image Gilberto Gil homenageia Preta Gil na data que marca um mês da morte da cantora
Atualmente, Gil está em sua turnê de despedida Tempo Rei, que passará pela Argentina e pelo Chile

image Francisco Gil aparece com Alane Dias e filha após morte de Preta Gil; veja fotos
O momento aconteceu durante a renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, realizada no Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul

Francisco Gil e Alane Dias: romance discreto

O artista também vive um relacionamento com a ex-BBB e atriz Alane Dias, natural de Belém do Pará. O casal opta por manter a discrição na vida pessoal, embora não escondam o namoro.

Segundo Alane, essa escolha é algo que os dois compartilham naturalmente. “Não sei se tivemos medo da exposição no começo, mas somos discretos. E isso é uma coisa que temos em comum. Coincidiu de sermos assim", afirmou à revista Quem.

Ela também comentou sobre a sensação de ter sua intimidade exposta ao ser fotografada em momentos pessoais: "Quando você sente que sua privacidade está sendo invadida de alguma forma, é estranho, de primeira. E até essa palavra que usam, 'flagrada', parece que você está sendo vista fazendo alguma coisa errada. Como se, na época, eu não fosse uma mulher solteira, vivendo a minha vida", relembrou.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Francisco Gil

preta gil

Alane Dias

retorno aos palcos

CULTURA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda