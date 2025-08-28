Francisco Gil anuncia retorno aos palcos um mês após a morte de Preta Gil

O cantor Francisco Gil anunciou seu retorno aos palcos após a morte de sua mãe, a cantora Preta Gil, que faleceu no dia 20 de julho, vítima de câncer. O comunicado foi feito na última terça-feira (26), por meio de suas redes sociais.

Em um story no Instagram , Francisco Gil revelou que os ingressos para seu show em setembro já estavam esgotados e celebrou o início de uma nova venda. O evento marcará sua volta oficial aos palcos , com um show de voz e violão em Porto Alegre .

"Eu ainda não tinha anunciado aqui, mas em setembro retorno aos palcos depois de um tempo longe. Voz e violão pela primeira vez em Porto Alegre. Estou feliz com isso", declarou o cantor.

VEJA MAIS

Francisco Gil e Alane Dias: romance discreto

O artista também vive um relacionamento com a ex-BBB e atriz Alane Dias, natural de Belém do Pará. O casal opta por manter a discrição na vida pessoal, embora não escondam o namoro.

Segundo Alane, essa escolha é algo que os dois compartilham naturalmente. “Não sei se tivemos medo da exposição no começo, mas somos discretos. E isso é uma coisa que temos em comum. Coincidiu de sermos assim", afirmou à revista Quem.

Ela também comentou sobre a sensação de ter sua intimidade exposta ao ser fotografada em momentos pessoais: "Quando você sente que sua privacidade está sendo invadida de alguma forma, é estranho, de primeira. E até essa palavra que usam, 'flagrada', parece que você está sendo vista fazendo alguma coisa errada. Como se, na época, eu não fosse uma mulher solteira, vivendo a minha vida", relembrou.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de oliberal.com)