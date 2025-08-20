Gilberto Gil homenageia Preta Gil na data que marca um mês da morte da cantora

Gilberto Gil homenageou a filha Preta Gil em um post no Instagram no começo da manhã desta quarta-feira, 20. A data marca um mês da morte da cantora, aos 50 anos, em decorrência de um câncer colorretal. "Um mês de saudade", escreveu o cantor, junto de uma foto antiga com Preta ainda pequena.

Ele também mencionou a filha em seu primeiro show de retorno após a morte de Preta, antes de entoar Drão. Acompanhado de José Gil e Bem Gil, ele disse, sobre a música: "nas vezes em que tenho tocado essa música ultimamente, tenho cantado para ela. Nesses últimos anos, sempre para ela. Uma das meninas lá de casa, nossa querida Preta."

"Essa música foi feita para a mãe dela", completou o cantor.

Atualmente, Gil está em sua turnê de despedida Tempo Rei, que passará pela Argentina e pelo Chile. A série de shows celebra seus 60 anos de carreira e se estenderá até 2026.

Antes da despedida, anunciada como definitiva, Gil ainda se apresenta em diversas cidades brasileiras em 2025. Em setembro, ele passa por Porto Alegre (6/9); em outubro, por São Paulo (17 e 18/10) e Rio de Janeiro (25 e 26/10); e, em novembro, por Fortaleza (15 e 16/11) e Recife (22, 23 e 28/11). A capital baiana, Salvador, encerra a turnê em solo brasileiro no dia 20 de dezembro.

Morte de Preta Gil

A cantora morreu no dia 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela lidava com um câncer colorretal desde 2023, motivo pelo qual procurou o país em busca de métodos alternativos de tratamento.

Após a morte de Preta Gil, seu corpo foi trazido para o Brasil. Foi realizado um velório em sua homenagem na sexta-feira seguinte, 25, no Theatro Municipal, no Rio.

A homenagem foi aberta ao público e contou com amigos próximos, como a atriz Carolina Dieckmann e a cantora Ivete Sangalo, além de fãs e da família, como seu filho Francisco Gil.

Após o velório, o corpo da cantora foi cremado. Ocorreram duas missas de sétimo dia em sua homenagem: uma em Salvador, no sábado, 26, e outra no Rio de Janeiro, na segunda, 28.