O que aconteceu com a mãe de Ana Paula Renault, do BBB 26?

Estadão Conteúdo

A participante Ana Paula Renault comentou sobre a morte da mãe no Big Brother Brasil 26. A lembrança surgiu após uma sessão de cinema no programa, quando a jornalista comentou com colegas sobre o acidente que marcou sua adolescência.

O momento ocorreu depois que Breno foi sorteado pela líder Samira para receber convites para o cinema da casa. Ele escolheu Ana Paula e Chaiany para acompanhá-lo.

Após assistirem ao documentário Mamonas - Eu Te Ai Lóve Iú, sobre a trajetória da banda Mamonas Assassinas, a jornalista se emocionou e relembrou a morte da mãe, ocorrida dois anos depois do acidente aéreo que matou os integrantes do grupo, em 1996.

Durante a conversa, Ana Paula contou que a mãe havia saído sozinha de carro para o sítio da família um dia antes do feriado de 12 de outubro e não retornou.

"Foi véspera do Dia das Crianças ela foi na frente para um sítio que a gente tem em Moeda. Ela foi dirigindo sozinha, ela sempre ia, ela construiu a casa sozinha é aí, não voltou mais", disse a sister emocionada.

Acidente que marcou a adolescência

A mãe da participante, Maria da Conceição Machado Renault, morreu em um acidente de carro quando Ana Paula tinha 16 anos. Na época, a futura jornalista se preparava para prestar vestibular para o curso.

Além do impacto emocional, a morte também deixou bens para a família. Entre eles estava um apartamento em Cabo Frio, posteriormente vendido pela jornalista.

Após sua primeira participação no reality, a venda do imóvel foi alvo de comentários nas redes sociais. Na ocasião, Ana Paula afirmou que utilizou o dinheiro para viagens e considerou a decisão um investimento em experiências pessoais.

Palavras-chave

TV/BBB 26/ANA PAULA RENAULT/MÃE/MORTE
Cultura
.
