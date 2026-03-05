Juliano Floss revela rinoplastia e surpreende com antes e depois; confira

O influenciador digital Juliano Floss, participante do BBB 26, chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias após internautas resgatarem imagens do antes e depois da rinoplastia feita por ele. O assunto também foi comentado pelo próprio brother durante conversa no reality.

Namorado da cantora Marina Sena, Juliano revelou que passou pelo procedimento principalmente por conta de um desvio de septo, condição que prejudicava a respiração. “Meu nariz era grandão, mas não fiz o nariz esteticamente, fiz porque eu não respirava desse aqui [narina direita]”, contou o participante no programa.

Apesar de afirmar que a cirurgia teve motivação funcional, o influenciador disse que também se incomodava com alguns aspectos estéticos do nariz. Segundo ele, havia uma leve deformidade que deixava o nariz inclinado. “Eu tinha uma quebra no nariz que realmente era um pouco torto pra esquerda. Ainda com aquela cara de adolescente”, afirmou.

Durante a conversa no reality, Juliano também comentou que hoje tem uma visão diferente sobre o próprio rosto e passou a valorizar características naturais da família. “Meu rosto não tinha crescido, então era um pouco desproporcional. Hoje acho lindo nariz grande, ainda mais porque lembra meu pai, então eu adoraria ter o nariz grande”, disse.

A rinoplastia é um procedimento cirúrgico realizado para corrigir alterações no formato do nariz ou problemas funcionais, como o desvio de septo. A cirurgia é uma das mais procuradas por jovens e adultos e pode ter tanto objetivo estético quanto respiratório.

Confira o antes e depois da rinoplastia de Juliano Floss:

(Reprodução/Redes sociais)