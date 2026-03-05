Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Juliano Floss revela rinoplastia e surpreende com antes e depois; confira

Participante do BBB 26 contou no reality que fez cirurgia por desvio de septo, mas também se incomodava com o tamanho do nariz

Hannah Franco
fonte

Juliano Floss explica cirurgia no nariz durante conversa no BBB 26 (Reprodução/Globoplay)

O influenciador digital Juliano Floss, participante do BBB 26, chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias após internautas resgatarem imagens do antes e depois da rinoplastia feita por ele. O assunto também foi comentado pelo próprio brother durante conversa no reality.

Namorado da cantora Marina Sena, Juliano revelou que passou pelo procedimento principalmente por conta de um desvio de septo, condição que prejudicava a respiração. “Meu nariz era grandão, mas não fiz o nariz esteticamente, fiz porque eu não respirava desse aqui [narina direita]”, contou o participante no programa.

VEJA MAIS

image BBB 26: o que Breno descobriu durante o período em que ficou no quarto secreto?
Durante o período isolado dos demais participantes, ele convidou Juliano Floss para dividir parte da dinâmica

image Juliano Floss revela no BBB 26 que faz xixi sentado: 'é mais relaxante'; VÍDEO
Influenciador comenta hábito durante conversa com colegas de confinamento e assunto repercute nas redes sociais

Apesar de afirmar que a cirurgia teve motivação funcional, o influenciador disse que também se incomodava com alguns aspectos estéticos do nariz. Segundo ele, havia uma leve deformidade que deixava o nariz inclinado. “Eu tinha uma quebra no nariz que realmente era um pouco torto pra esquerda. Ainda com aquela cara de adolescente”, afirmou.

Durante a conversa no reality, Juliano também comentou que hoje tem uma visão diferente sobre o próprio rosto e passou a valorizar características naturais da família. “Meu rosto não tinha crescido, então era um pouco desproporcional. Hoje acho lindo nariz grande, ainda mais porque lembra meu pai, então eu adoraria ter o nariz grande”, disse.

A rinoplastia é um procedimento cirúrgico realizado para corrigir alterações no formato do nariz ou problemas funcionais, como o desvio de septo. A cirurgia é uma das mais procuradas por jovens e adultos e pode ter tanto objetivo estético quanto respiratório.

Confira o antes e depois da rinoplastia de Juliano Floss:

image (Reprodução/Redes sociais)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

juliano floss

BBB 26

rinoplastia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTES

Profissionais das artes analisam rumos da carreira e profissionalização em encontro em Belém

O projeto MAMN reúne especialistas para orientar fazedores de cultura locais sobre o uso de ferramentas digitais e geração de renda no setor

05.03.26 14h29

VARIEDADES

Primeiro vídeo do YouTube vira 'peça de museu' em Londres; confira

No espaço expositivo, também é possível observar elementos da época, como o layout original e anúncios que apareciam na página

05.03.26 10h41

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

BOLETIM MÉDICO

Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

Humorista foi extubado no domingo (1º) após procedimento de quatro horas

04.03.26 17h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: o que Breno descobriu durante o período em que ficou no quarto secreto?

Durante o período isolado dos demais participantes, ele convidou Juliano Floss para dividir parte da dinâmica

05.03.26 10h43

O que aconteceu com a mãe de Ana Paula Renault, do BBB 26?

05.03.26 12h33

Jonas entra em crise após retorno de Breno ao BBB 26: 'Onde é que eu enfio a minha cara?'

05.03.26 13h17

CULTURA

'Minha Arte, Meu Negócio': o talento de empreender no campo cultural

Evento em Belém possibilitará que artistas, produtores culturais e público em geral tenham acesso a informações sobre a relação entre arte e empreendedorismo

05.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda